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    Финансы

      По какой цене продают нефть из Казахстана на самом деле, рассказал эксперт

      Опубликовано:

      Деньги и бочка с нефтью
      Нефть и деньги. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

      Обычно при указании международных цен на нефть отмечается марка Brent. Но из Казахстана "черное золото" экспортируется под другими марками, которые имеют свою цену. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Казахстан экспортирует нефть под марками CPC Blend и KEBCO через Каспийский трубопроводный консорциум, отличающимися от эталонной марки Brent.
      • По словам эксперта Олжаса Байдильдинова, точную стоимость казахстанской нефти узнать практически невозможно, так как она не торгуется на биржах как эталонные сорта.
      • Эксперт подчеркивает, что термин "казахстанская нефть" некорректен, поскольку 65-70% добываемой в стране нефти принадлежит крупным иностранным компаниям, которые самостоятельно определяют цены и направления поставок.

      Фьючерсы на нефть марки Brent подорожала на фоне геополитического кризиса между Израилем и Ираном до 75 долларов США.

      Однако это не привело к укреплению тенге, как этого ожидали большинство казахстанцев.

      Среди причин такого явления аналитик Андрей Чеботарев отметил тот факт, что у Казахстана имеются другие контракты на нефть, и поэтому стоимость фьючерсов марки Brent не всегда реально отображает цены отечественного сырья.

      Поэтому редакция NUR.KZ решила узнать у эксперта Олжаса Байдильдинова, основателя телеграмм-канала "Байдильдинов.Нефть", сколько стоит отечественное "черное золото" и в чем его особенности.

      Какую марку нефти вывозят из страны и сколько она стоит

      Как отмечает эксперт, из Казахстана нефть экспортируется под двумя сортами через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК): CPC Blend (Caspian Pipeline Consortium Blend) и KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), который был введен в 2022 году и отделен от российского сорта Urals.

      Основным регионом поставки является Европа. Хотя есть и некоторые объемы, направляемые в США и Китай.

      Добыча нефти зимой
      Добыча нефти зимой. Иллюстративное фото: Bloomberg / Contributor / Getty Images

      В целом нефть из Казахстана, согласно сообщению эксперта, традиционно продавалась с дисконтом к российской Urals (то есть дешевле, со скидкой) примерно в 2-3 доллара США за баррель. В свою очередь российская нефть продавалась с дисконтом к марке Brent в пределах так же 2-3 долларов за баррель.

      То есть потери составляли порядка 4 долларов из-за этой разницы.

      "Это эталонная нефть, которая после "отвязки" от Urals в определенные моменты могла стоить даже дороже российского сорта. Однако точную стоимость узнать практически невозможно.

      Хотя цена в той или иной степени будет привязана к российским котировкам, либо к той конъюнктуре, которая складывается сейчас", – сообщает Олжас Байдильдинов.

      Так, мировые марки нефти Brent, WTI и прочие отличаются тем, что по ним идут биржевые торги. Это эталонные сорта, по которым есть большое и стабильное количество поставок на международные рынки. Соответственно, имеются биржевые торги и котировки.

      По мнению Олжаса Байдильдинова, казахстанскую нефть вряд ли можно отнести к этой категории. Но не потому что она поставляется в малых количествах, а потому что эта нефть "не наша".

      Вахтовый работник на насосной станции
      Рабочий нефтяной отрасли. Иллюстративное фото: freepik.com

      Нефть не казахстанская, а из Казахстана

      "Термин "казахстанская нефть" – он неправильный. Есть именно "нефть из Казахстана", потому что мы не можем ни распоряжаться этой нефтью, ни приказывать нефтедобытчикам торговать ею на каких-либо биржевых площадках и так далее.

      То есть 65-70% добываемой в Казахстане нефти принадлежит крупных игрокам, таким как "Тенгиз" и "Карачаганак", и она продается и поставляется либо на НПЗ самих нефтедобывающих компаний в Европе, либо по другим формулам ценообразования, которые не очень подвержены каким-либо колебаниям", – сообщает эксперт.

      Другими словами, ценообразование конечной продукции, поставляемой из Казахстана, практически никто не знает.

      В свою очередь Казахстан облагает нефтедобытчиков налогом в основном по котировкам независимого ценового агентства "Аргус", но как именно и куда именно поставляется нефть решают сами нефтедобывающие компании.

      "И они могут поставлять ее хоть на Луну и по любой цене, которую сами определят, потому что эта добываемая нефть принадлежит им", – отмечает эксперт.

      Ранее мы рассказывали, кто может заниматься добычей нефти в Казахстане.

      А в прошлом году аналитики объяснили, почему не все деньги от продажи нефти становятся госдоходом в Казахстане.

      Дополнительно стало известно, сколько нефти "осталось" в Казахстане.

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