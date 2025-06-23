По какой цене продают нефть из Казахстана на самом деле, рассказал эксперт

Обычно при указании международных цен на нефть отмечается марка Brent. Но из Казахстана "черное золото" экспортируется под другими марками, которые имеют свою цену. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстан экспортирует нефть под марками CPC Blend и KEBCO через Каспийский трубопроводный консорциум, отличающимися от эталонной марки Brent.

По словам эксперта Олжаса Байдильдинова, точную стоимость казахстанской нефти узнать практически невозможно, так как она не торгуется на биржах как эталонные сорта.

Эксперт подчеркивает, что термин "казахстанская нефть" некорректен, поскольку 65-70% добываемой в стране нефти принадлежит крупным иностранным компаниям, которые самостоятельно определяют цены и направления поставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожала на фоне геополитического кризиса между Израилем и Ираном до 75 долларов США.

Однако это не привело к укреплению тенге, как этого ожидали большинство казахстанцев.

Среди причин такого явления аналитик Андрей Чеботарев отметил тот факт, что у Казахстана имеются другие контракты на нефть, и поэтому стоимость фьючерсов марки Brent не всегда реально отображает цены отечественного сырья.

Поэтому редакция NUR.KZ решила узнать у эксперта Олжаса Байдильдинова, основателя телеграмм-канала "Байдильдинов.Нефть", сколько стоит отечественное "черное золото" и в чем его особенности.

Какую марку нефти вывозят из страны и сколько она стоит

Как отмечает эксперт, из Казахстана нефть экспортируется под двумя сортами через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК): CPC Blend (Caspian Pipeline Consortium Blend) и KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), который был введен в 2022 году и отделен от российского сорта Urals.

Основным регионом поставки является Европа. Хотя есть и некоторые объемы, направляемые в США и Китай.

Добыча нефти зимой. Иллюстративное фото: Bloomberg / Contributor / Getty Images

В целом нефть из Казахстана, согласно сообщению эксперта, традиционно продавалась с дисконтом к российской Urals (то есть дешевле, со скидкой) примерно в 2-3 доллара США за баррель. В свою очередь российская нефть продавалась с дисконтом к марке Brent в пределах так же 2-3 долларов за баррель.

То есть потери составляли порядка 4 долларов из-за этой разницы.

"Это эталонная нефть, которая после "отвязки" от Urals в определенные моменты могла стоить даже дороже российского сорта. Однако точную стоимость узнать практически невозможно.

Хотя цена в той или иной степени будет привязана к российским котировкам, либо к той конъюнктуре, которая складывается сейчас", – сообщает Олжас Байдильдинов.

Так, мировые марки нефти Brent, WTI и прочие отличаются тем, что по ним идут биржевые торги. Это эталонные сорта, по которым есть большое и стабильное количество поставок на международные рынки. Соответственно, имеются биржевые торги и котировки.

По мнению Олжаса Байдильдинова, казахстанскую нефть вряд ли можно отнести к этой категории. Но не потому что она поставляется в малых количествах, а потому что эта нефть "не наша".

Рабочий нефтяной отрасли. Иллюстративное фото: freepik.com

Нефть не казахстанская, а из Казахстана

"Термин "казахстанская нефть" – он неправильный. Есть именно "нефть из Казахстана", потому что мы не можем ни распоряжаться этой нефтью, ни приказывать нефтедобытчикам торговать ею на каких-либо биржевых площадках и так далее.

То есть 65-70% добываемой в Казахстане нефти принадлежит крупных игрокам, таким как "Тенгиз" и "Карачаганак", и она продается и поставляется либо на НПЗ самих нефтедобывающих компаний в Европе, либо по другим формулам ценообразования, которые не очень подвержены каким-либо колебаниям", – сообщает эксперт.

Другими словами, ценообразование конечной продукции, поставляемой из Казахстана, практически никто не знает.

В свою очередь Казахстан облагает нефтедобытчиков налогом в основном по котировкам независимого ценового агентства "Аргус", но как именно и куда именно поставляется нефть решают сами нефтедобывающие компании.

"И они могут поставлять ее хоть на Луну и по любой цене, которую сами определят, потому что эта добываемая нефть принадлежит им", – отмечает эксперт.

Ранее мы рассказывали, кто может заниматься добычей нефти в Казахстане.

А в прошлом году аналитики объяснили, почему не все деньги от продажи нефти становятся госдоходом в Казахстане.

Дополнительно стало известно, сколько нефти "осталось" в Казахстане.