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Сколько нефти "осталось" в Казахстане, рассказали аналитики

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Деньги и бочка с нефтью
Деньги от продажи нефти. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Нефть является одним из основных источников дохода для госбюджета Казахстана. В то же время объемы разведанных и извлекаемых запасов могут закончиться в течение 25-30 лет. Об этом читайте в NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане остаточные извлекаемые запасы нефти могут закончиться в течение 25-30 лет, по данным Telegram-канала ENERGY MONITOR.
  • 80% остаточных запасов приходится на крупные проекты: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, при этом темпы разведки новых месторождений оказались низкими.
  • Эксперты Fitch отмечают риски для экономики Казахстана из-за нефтезависимости, поэтому важно развивать другие направления экономики, включая высокотехнологичное производство.

Нефть является одним из основных источников дохода госбюджета и пополнения Национального фонда Республики Казахстан.

Как сообщает Telegram-канал ENERGY MONITOR, остаточные извлекаемые запасы нефти (часть остается в месторождении, так как ее невозможно извлечь) могут закончиться. В то же время 80% остаточных запасов приходится на крупные проекты: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. А темпы разведки новых месторождений оказались низкими.

На сколько хватит нефти Казахстану

Как отмечается в источнике, объемы извлекаемых запасов на текущий момент составляют 2 млрд 745 млн тонн. А с момента становления Независимого Казахстана всего было добыто около 2 млрд тонн нефти, что в среднем равно 61 млн тонн в год.

Учитывая, что в ближайшие десять лет средняя нефтедобыча в стране должна составить 105 млн тонн, основного источника доходов для страны хватит на ближайшие 25-30 лет.

Инфографика
Статистика по геологоразведке нефтяных запасов в Казахстане. Источник: АО НК "КазМунайГаз"

"К сожалению, по слайду видно, что геологоразведке все эти годы внимание не уделялось.

Надежда теперь на перспективные участки Тайсойган, Каратон Подсолевой, Абай (Каспийское море), Тургай Палеозой", – отмечается в источнике.

Риски для Казахстана

Ранее в международном рейтинговом агентстве Fitch провели оценку Казахстана. В целом оценка была положительной, однако отмечались и негативные моменты: например, что для страны имеются риски в виде нефтезависимости и высокой инфляции.

Так, отмечалось, что выручка с экспорта сырой нефти и нефтяного конденсата достигает 53% от всех продаваемых за границу товаров и занимает около трети доходов госбюджета.

Другими словами, если не будут разведаны новые запасы, а нефть останется основным источником дохода для экономики, то исчерпание месторождений может грозить образованием экономических рисков.

Поэтому, как ранее отмечал президент страны, важно добиться диверсификации экономики: то есть развивать другие направления, включая высокотехнологичное производство и выпуск готовой продукции.

Ранее аналитики рассказали, почему не все деньги от продажи нефти становятся госдоходом в Казахстане. Также отмечалось, что поставки нефти на внутренний рынок оказались непрозрачными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2149663-skolko-nefti-ostalos-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/

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