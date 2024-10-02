Могут ли физлица заниматься добычей нефти в Казахстане

Добыча полезных ископаемых может проводиться только при наличии определенных разрешений и лицензий. При этом они выдаются даже физическим лицам. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Физические лица в Казахстане могут заниматься добычей полезных ископаемых, включая нефть, при наличии соответствующей лицензии или контракта на недропользование.

Для получения лицензии необходимо подать заявление и соответствовать ряду требований, включая наличие финансовых и технических возможностей для ведения добычных операций.

Несмотря на формальную возможность, процесс лицензирования и выполнение всех требований делают добычу нефти сложной задачей для физических лиц из-за юридических, финансовых и социальных аспектов.

Добыча полезных ископаемых может привлекать крупные компании из-за большой доходности данного вида деятельности. В то же время добычей могут заниматься и физические лица.

Так, в Налоговом кодексе РК (п.п. 24 пункта 1 статьи 1) отмечается, что недропользователи – это физические или юридические лица, обладающие правом проведения операций по недропользованию, включая нефтяные операции, и (или) водопользованию на территории Республики Казахстан.

Однако для этого необходимо соблюдение определенных требований.

Что нужно для добычи нефти физлицом

Согласно статье 20 кодекса РК "О недрах и недропользовании", основаниями для возникновения и приобретения права недропользования являются:

лицензия на недропользование;

контракт на недропользование.

"Лицензия на недропользование является документом, выдаваемым государственным органом и предоставляющим ее обладателю право на пользование участком недр в целях проведения операций по недропользованию в пределах указанного в нем участка недр", – указывается в 29 статье кодекса.

А чтобы получить такую лицензию, необходимо заявление заинтересованного лица по специальным формам, утвержденным компетентным органом.

Рабочий нефтяной отрасли. Иллюстративное фото: freepik.com

В лицензии на недропользование с учетом ее вида указываются:

вид лицензии на недропользование;

наименование государственного органа, выдавшего лицензию;

сведения о лице, которому выдана лицензия – для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и гражданство;

(если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и гражданство; номер и дата лицензии;

условия лицензии – срок лицензии, границы территории участка недр и иные условия недропользования.

В свою очередь, контракт на недропользование – это договор, по которому одна сторона (Республика Казахстан в лице компетентного органа) обязуется предоставить на определенный срок другой стороне (недропользователю) право недропользования, а недропользователь обязуется за свой счет и на свой риск осуществлять недропользование в соответствии с условиями контракта и кодекса.

То есть формально в кодексе указывается возможность ведения подобной деятельности физическим лицом.

Однако следует отметить, что к недропользователям выдвигаются и прочие требования.

Работница у нефтяного насоса. Иллюстративное фото: freepik.com

Что нужно для добычи нефти

Одним из ключевых требований при выдаче лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых является наличие у соискателя финансовых и технических возможностей для ведения добычных операций.

Также соискатель должен подтвердить наличие достаточных финансовых средств для покрытия расходов на начальном этапе разработки месторождения, например, выпиской со счета или договором займа. Потребуются гарантии и залог для ликвидации последствий недропользования.

Дополнительно на недропользователей возлагаются и социальные обязательства: например, обучение населения и поддержка региона.

Другими словами, физические лица формально могут заниматься добычей полезных ископаемых, включая нефть и газ. Однако для этого необходимо получить соответствующую лицензию и иметь достаточную материально-техническую базу.

Процесс лицензирования включает как юридические, так и финансовые и социальные аспекты, что делает его сложным для физического лица.

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