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Почему не все деньги от продажи нефти становятся госдоходом в Казахстане, рассказали аналитики

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Деньги и бочка с нефтью
Деньги от продажи нефти. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Доходы от нефти участвуют в формировании Нацфонда и госбюджета. Так, с 1991 года нефтедобытчиками было выручено 900 млрд долларов, но большая часть из них уходит на расходы и налоги, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Доходы от нефти и газа в Казахстане: Согласно Министерству энергетики РК, с 1991 года добыто 2 млрд тонн нефти, выручка составила 900 млрд долларов.
  • Распределение доходов от нефти: Из общей суммы доходов от нефти и газа значительная часть уходит на различные затраты, включая расходы на добычу, налоги, экспорт и оплату труда. Прибыль нефтяников формируется из оставшихся средств, из которых часть поступает в Национальный фонд.
  • Значение нефтяных доходов для бюджета: 1/3 бюджета Казахстана формируется за счет нефтяных доходов, составляющих более 40% всех налоговых поступлений.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Согласно данным Министерства энергетики РК, озвученным на заседании прошлом правительства, общий объем добытой в стране нефти с 1991 года достиг 2 млрд тонн. С учетом исторических цен на баррель марки Brent сумма выручки (нефть и газоконденсат) составила 900 млрд долларов США.

Однако, как отмечает Telegram-канал ENERGY MONITOR, это вовсе не означает, что все средства стали доходом госбюджета и поступили в Национальный фонд.

Что происходит с доходами от нефти

Как отмечается в источнике, процесс добычи нефти требует вложения большого количества ресурсов. Так, приводится пример распределения выручки (суммы, полученной от продажи нефти) в 2020 году и того, какая часть из этого объема в итоге становится доходом или поступает в госбюджет.

Например, в тот год было добыто 85,7 млн тонн нефти, из которых:

  • 68,5 млн тонн – экспортировано на сумму 23,7 млрд долларов;
  • 13 млн тонн – поступило на внутренний рынок, стоимость составила 2 млрд долларов.

А общий объем доходов от добычи (включая и газ на сумму 2,5 млрд долларов) за 2020 год достиг 28,2 млрд долларов. Однако в то же время стоимость совокупных затрат нефтедобытчиков составила 17,8 млрд долларов, среди которых:

  • расходы на добычу (товары, работы, услуги) – 8 млрд долларов;
  • налоги (они составляют большую часть госбюджета) – 6,3 млрд долларов;
  • затраты на экспорт (транспортировка) – 2,5 млрд долларов;
  • оплата труда (официальный штат из 60 тыс. сотрудников) – 1 млрд долларов.

Соответственно, прибыль самих нефтяников составила 10,7 млрд долларов, или около 4 трлн тенге по актуальному на тот момент курсу. Из этой суммы в Национальный фонд поступило 1,4 трлн тенге.

Однако изъятия из Нацфонда в 2020 году составили 4,7 трлн тенге. Это создает определенные риски для фонда, так как объемы изъятий остаются высокими.

То есть от всей суммы выручки одна треть в итоге уходит на затраты для нефтедобычи, и еще треть – на налоги, размер которых увеличивается вместе с ростом нефтяных цен. А оставшаяся часть приходится на прибыль инвесторов (включая кредиторов).

"При этом не стоит забывать, что 1/3 бюджета у нас формируется за счет нефтяных денег. А в общих налоговых поступлениях в госказну (бюджет + Нацфонд) на долю нефтянки приходится более 40% от всех поступлений.

Конечно, есть фактор коррупции, но он сидит в затратах (подряды, товары)", – отмечается в источнике.

Таким образом, несмотря на внушительные показатели по добыче нефти и газа в Казахстане, две трети от выручки, полученной от реализации сырья, расходуется на обеспечение функционирования добывающих предприятий и налоги.

Ранее мы рассказывали, какую часть бюджета Казахстана обеспечивает добыча нефти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2110209-pochemu-ne-vse-dengi-ot-prodazhi-nefti-stanovyatsya-gosdohodom-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/

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