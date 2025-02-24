Неравные условия: о налогообложении нефтедобывающих компаний в Казахстане рассказали аналитики

Добыча нефти и газа производится на основе специальных контрактов с государством. Но на крупнейших месторождениях компании имеют договоры с более низкими налогами. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане добыча нефти и газа ведется по трем видам договоров: концессии, соглашения о разделе продукции (СРП) и совместного предприятия (СП), при этом крупнейшие месторождения разрабатываются по СРП и СП с меньшей налоговой нагрузкой.

По данным ENERGY ANALYTICS, крупные нефтедобывающие компании (ТШО, КПО и NCOC), обеспечивающие 70% общей добычи нефти, работают по СРП/СП с меньшей налоговой нагрузкой, в то время как независимые нефтедобывающие организации работают по концессиям с более высокими налогами.

Аналитики отмечают, что такой дисбаланс создает неравные условия в отрасли, и приближение окончания сроков лицензий открывает возможность для пересмотра условий и формирования более сбалансированной системы налогообложения.

Добычу на газовых и нефтяных месторождениях могут производить иностранные компании. Для этого они заключают договоры с государством, которые регулируют вопросы распределения налоговой нагрузки и доходов.

Как сообщает Telegram-канал ENERGY ANALYTICS, в Казахстане добыча полезных ископаемых в основном проводится в рамках трех видов договоров: концессии, соглашения о разделе продукции (СРП) и совместного предприятия (СП).

При этом крупнейшие месторождения разрабатываются на основе СРП и СП, которые имеют меньшую налоговую нагрузку.

Что такое концессия

"На сегодняшний день независимые нефтедобывающие организации (НДО) в Казахстане осуществляют добычу нефти исключительно в рамках концессионных договоров, и они обеспечивают лишь 20% от общего объема добычи", – отмечается в источнике.

Договор концессии в мировой практике имеет следующие особенности:

недропользователи получают право разработки месторождения на длительный срок (20-60 лет);

компания берет на себя все риски, связанные с разведкой и добычей;

действует стандартный налоговый режим (роялти и так далее);

однако отсутствует защита от возможных изменений в законодательстве.

Концессия также подразумевает большую налоговую нагрузку на недропользователей, а совокупные начисления могут составлять более 60%.

Налоговая нагрузка независимых нефтедобывающих организаций. Источник: Telegram-канал ENERGY ANALYTICS

"В то же время крупнейшие нефтедобывающие компании – ТШО, КПО и NCOC – на долю которых приходится 70% общей добычи нефти, работают в рамках других контрактов, как СРП/СП. В их случае совокупная налоговая нагрузка значительно меньше", – отмечается в источнике.

Договоры на крупных месторождениях

Как сообщают в ENERGY ANALYTICS, впервые соглашения о разделе продукции появились в середине прошлого века для привлечения капитала и технологий иностранных компаний.

"Его (СРП – прим. ред.) ключевая особенность – компания самостоятельно финансирует нефтедобычу и несет все риски.

В случае успешной разработки часть добытой нефти (cost oil) используется для возмещения затрат, а оставшаяся прибыльная часть (profit oil) распределяется между государством и компанией по заранее оговоренной пропорции", – отмечается в источнике.

В то же время налоговая нагрузка в рамках СРП оказалась ниже, чем в случае концессии.

Налоговая нагрузка при соглашении о разделе продукции. Источник: Telegram-канал ENERGY ANALYTICS

Как отмечают в ENERGY ANALYTICS, в Казахстане СРП на крупных нефтяных месторождениях в основном были подписаны в конце 1990-х годов на фоне экономического кризиса – подобные меры были вынужденными из-за необходимости привлечения инвестиций.

Но с 2010-х годов СРП практически не заключаются. А уже подписанные контракты действуют до истечения их срока (от 25 до 40 лет) или досрочного прекращения по условиям договора.

Поэтому ведущие нефтедобывающие компании Казахстана (КПО, NCOC) работают в рамках СРП (ТШО – по совместному предприятию, или СП).

При этом они обеспечивают около 70% общей добычи нефти. А другие недропользователи работают по концессионным контрактам и добывают меньшие объемы, хотя сталкиваются с более высокой совокупной налоговой нагрузкой.

"Такой дисбаланс создает неравные условия: крупные операторы, несмотря на значительные объемы добычи, несут относительно меньшую налоговую нагрузку.

Поскольку сроки лицензий приближаются к завершению, это открывает возможность для пересмотра условий и формирования более сбалансированной системы налогообложения в отрасли", – сообщается в источнике.

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