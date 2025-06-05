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Морковь дорожает, а капуста дешевеет: как "скачут" цены в Казахстане

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Продукты и деньги.
Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последнюю неделю цены на морковь в Казахстане выросли сразу на 6,6%. Капуста, наоборот, подешевела на 6,1%. О том, как изменилась стоимость других социально значимых продуктов, читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы уже не первый раз фиксируют рост цен на ряд социально значимых продовольственных товаров. Особенно сильно дорожают в Казахстане овощи.

Между тем, согласно данным Бюро национальной статистики, сейчас на "овощном рынке" наблюдается двойственная ситуация.

Так, картофель и лук показывают умеренный прирост цен (по 1,9% за неделю). При этом средняя стоимость моркови с 27 мая по 3 июня взлетела сразу на 6,6%, однако в то же время цены на белокочанную капусту, наоборот, упали на 6,1%.

Примечательно, что подорожание моркови нельзя назвать обыденностью. Например, в аналогичную неделю прошлого года на нее фиксировалось снижение цен. Другие овощи в тот период немного подорожали, сильнее всего – картофель (на 4,1%).

Другие социально значимые продукты питания за последнюю неделю не показали большого прироста. При этом стали чуть дешевле яйца и рис (на 0,8%), рожки (на 0,3%) и так называемый социальный хлеб, который выпекается из муки первого сорта (на 0,1%).

В годовом разрезе рекордсменами по росту цен являются овощи:

  • репчатый лук – +80,7%;
  • картофель – +67%;
  • капуста – +56,3%;
  • морковь – +19,1%.

Также цены за год заметно выросли на подсолнечное масло (+24,7%), соль (+21,7%), лопаточно-грудную часть говядины (+13,6%) и сливочное несоленое масло (+10%).

При этом ряд основных продуктов питания за год, наоборот, подешевел:

  • рис – на 16,4%;
  • гречневая крупа – на 15,8%;
  • мука первого сорта – на 7,4%;
  • рожки – на 3,2%.
Изменение цен на социально значимые продукты питания
(на 3 июня 2025 года)
Продукт За год С начала года С 27 мая по 3 июня
Общий рост цен 8,3% 6,9% 0,1%
Мука первого сорта -7,4% -1,8% -0,1%
Хлеб из муки первого сорта 5,2% 2,7% 0,1%
Рожки -3,2% -1,7% -0,3%
Рис -16,4% -7,1% -0,8%
Гречневая крупа -15,8% -0,7% 0,0%
Подсолнечное масло 24,7% 8,3% 0,2%
Сливочное масло 10,0% 3,8% 0,7%
Говядина лопаточно-грудная часть 13,6% 12,9% 0,1%
Куриные окорочка 5,1% 2,8% 0,0%
Молоко (2,5%) 3,8% 2,3% 0,1%
Кефир (2,5%) 4,8% 3,2% 0,3%
Творог 3,9% 2,5% 0,1%
Картофель 67,0% 47,6% 1,9%
Морковь 19,1% 51,6% 6,6%
Лук репчатый 80,7% 61,3% 1,9%
Белокочанная капуста 56,3% 32,5% -6,1%
Сахар-песок 1,6% 10,2% 0,3%
Яйца 1,5% -6,4% -0,8%
Соль 21,7% 8,5% 0,6%
По данным Бюро национальной статистики

Что касается цен на продовольствие, то в зависимости от города они сильно отличаются. При этом важно понимать, что тот же картофель в одном магазине может продаваться по 400-600 тенге за килограмм, а в другом – по 250 тенге. Тем не менее, средние цены следующие:

  • картофель – 281 тенге;
  • морковь – 234 тенге;
  • капуста – 199 тенге;
  • лук – 208 тенге.

Яйца в начале июня продавались в среднем по 513 тенге за десяток, сахар – по 427 тенге за килограмм, а социальный хлеб – по 207 тенге за килограмм. Куриные окорочка стоят в среднем 1 404 тенге, а говядина – 2 915 тенге.

В целом социально значимые продовольственные товары в Казахстане с начала месяца успели подорожать на 0,1%, с начала года – на 6,9%, а за год – на 8,3%. При этом напомним, что общая продовольственная инфляция в стране по итогам мая составила 9,6%.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие основные продукты питания в Казахстане за год стали дешевле.

Также стоит отметить, что цены растут не только на социально значимые продовольственные товары. Например, ранее стало известно о сильном подорожании кофе и какао.

А недавно рост цен на яблоки прокомментировали в Министерстве национальной экономики РК. Напомним, в прошлом году Казахстан отличился одними из самых высоких цен на эти фрукты в СНГ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2252661-morkov-dorozhaet-a-kapusta-desheveet-kak-skachut-ceny-v-kazahstane/