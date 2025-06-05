Морковь дорожает, а капуста дешевеет: как "скачут" цены в Казахстане

За последнюю неделю цены на морковь в Казахстане выросли сразу на 6,6%. Капуста, наоборот, подешевела на 6,1%. О том, как изменилась стоимость других социально значимых продуктов, читайте на NUR.KZ.
Казахстанцы уже не первый раз фиксируют рост цен на ряд социально значимых продовольственных товаров. Особенно сильно дорожают в Казахстане овощи.
Между тем, согласно данным Бюро национальной статистики, сейчас на "овощном рынке" наблюдается двойственная ситуация.
Так, картофель и лук показывают умеренный прирост цен (по 1,9% за неделю). При этом средняя стоимость моркови с 27 мая по 3 июня взлетела сразу на 6,6%, однако в то же время цены на белокочанную капусту, наоборот, упали на 6,1%.
Примечательно, что подорожание моркови нельзя назвать обыденностью. Например, в аналогичную неделю прошлого года на нее фиксировалось снижение цен. Другие овощи в тот период немного подорожали, сильнее всего – картофель (на 4,1%).
Другие социально значимые продукты питания за последнюю неделю не показали большого прироста. При этом стали чуть дешевле яйца и рис (на 0,8%), рожки (на 0,3%) и так называемый социальный хлеб, который выпекается из муки первого сорта (на 0,1%).
В годовом разрезе рекордсменами по росту цен являются овощи:
- репчатый лук – +80,7%;
- картофель – +67%;
- капуста – +56,3%;
- морковь – +19,1%.
Также цены за год заметно выросли на подсолнечное масло (+24,7%), соль (+21,7%), лопаточно-грудную часть говядины (+13,6%) и сливочное несоленое масло (+10%).
При этом ряд основных продуктов питания за год, наоборот, подешевел:
- рис – на 16,4%;
- гречневая крупа – на 15,8%;
- мука первого сорта – на 7,4%;
- рожки – на 3,2%.
|Изменение цен на социально значимые продукты питания
(на 3 июня 2025 года)
|Продукт
|За год
|С начала года
|С 27 мая по 3 июня
|Общий рост цен
|8,3%
|6,9%
|0,1%
|Мука первого сорта
|-7,4%
|-1,8%
|-0,1%
|Хлеб из муки первого сорта
|5,2%
|2,7%
|0,1%
|Рожки
|-3,2%
|-1,7%
|-0,3%
|Рис
|-16,4%
|-7,1%
|-0,8%
|Гречневая крупа
|-15,8%
|-0,7%
|0,0%
|Подсолнечное масло
|24,7%
|8,3%
|0,2%
|Сливочное масло
|10,0%
|3,8%
|0,7%
|Говядина лопаточно-грудная часть
|13,6%
|12,9%
|0,1%
|Куриные окорочка
|5,1%
|2,8%
|0,0%
|Молоко (2,5%)
|3,8%
|2,3%
|0,1%
|Кефир (2,5%)
|4,8%
|3,2%
|0,3%
|Творог
|3,9%
|2,5%
|0,1%
|Картофель
|67,0%
|47,6%
|1,9%
|Морковь
|19,1%
|51,6%
|6,6%
|Лук репчатый
|80,7%
|61,3%
|1,9%
|Белокочанная капуста
|56,3%
|32,5%
|-6,1%
|Сахар-песок
|1,6%
|10,2%
|0,3%
|Яйца
|1,5%
|-6,4%
|-0,8%
|Соль
|21,7%
|8,5%
|0,6%
|По данным Бюро национальной статистики
Что касается цен на продовольствие, то в зависимости от города они сильно отличаются. При этом важно понимать, что тот же картофель в одном магазине может продаваться по 400-600 тенге за килограмм, а в другом – по 250 тенге. Тем не менее, средние цены следующие:
- картофель – 281 тенге;
- морковь – 234 тенге;
- капуста – 199 тенге;
- лук – 208 тенге.
Яйца в начале июня продавались в среднем по 513 тенге за десяток, сахар – по 427 тенге за килограмм, а социальный хлеб – по 207 тенге за килограмм. Куриные окорочка стоят в среднем 1 404 тенге, а говядина – 2 915 тенге.
В целом социально значимые продовольственные товары в Казахстане с начала месяца успели подорожать на 0,1%, с начала года – на 6,9%, а за год – на 8,3%. При этом напомним, что общая продовольственная инфляция в стране по итогам мая составила 9,6%.
Ранее мы подробно рассказывали о том, какие основные продукты питания в Казахстане за год стали дешевле.
Также стоит отметить, что цены растут не только на социально значимые продовольственные товары. Например, ранее стало известно о сильном подорожании кофе и какао.
А недавно рост цен на яблоки прокомментировали в Министерстве национальной экономики РК. Напомним, в прошлом году Казахстан отличился одними из самых высоких цен на эти фрукты в СНГ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2252661-morkov-dorozhaet-a-kapusta-desheveet-kak-skachut-ceny-v-kazahstane/