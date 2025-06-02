Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рост цен продолжает ускоряться в Казахстане

Опубликовано:

Деньги в руках и на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рост цен в Казахстане в мае ускорился до 11,3% за год (в апреле было 10,7%). Но за месяц он замедлился до 0,9%, против 1,2% в предыдущем месяце. Что подорожало сильнее всего, читайте на NUR.KZ.

Как сообщают в Бюро национальной статистики (БНС), инфляция в Республике Казахстан в мае за год составила 11,3%. Напомним, что в апреле она была равна 10,7%. В целом годовой рост цен ускоряется уже последние погода.

Но за месяц инфляция составила 0,9%. В предыдущем месяце она была равна 1,2%.

В разрезе года ускорение наблюдается по всем основным сегментам: цены на платные услуги за год выросли на 16% (в апреле – 15,7%), продовольственные товары – на 9,6% (в апреле – 8,5%), непродовольственные товары – на 9% (в апреле – 8,9%).

Рост инфляции в Казахстане
Годовая инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

По сравнению с маем прошлого года сильно подорожали коммунальные услуги: тарифы на холодную воду выросли на 97,6%, водоотведение – на 25,1%, центральное отопление – на 19,2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 15%, горячую воду – на 14,5%, электроэнергию – на 11,2%, оплату за содержание жилья – на 10,7%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 62,3%, связи – на 15,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 14,6%, санаториев – на 14,4%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 13,5%, общественного питания – на 12,5%, услуги здравоохранения – на 12,3%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 11%.

Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 26,5%, городским автобусом – на 11,1%, воздушным пассажирским транспортом – на 10,5%, в такси – на 10%. Оплата за аренду жилья повысилась на 13,6%.

Среди продуктов питания повышение цен отмечено на репчатый лук – на 76,3%, капусту – на 67,5%, картофель – на 66,9%, подсолнечное масло – на 23,8%, минеральную и питьевую воду – на 16,7%, говядину – на 15,3%, баранину – на 14,3%, кондитерские изделия – на 13,9%, прохладительные напитки – на 12,5%, сливочное масло – на 12,3%, рыбу и морепродукты, алкогольные напитки и табачные изделия – по 11,9%, изделия из мяса – на 11,7%, фруктовые и овощные соки – на 10,6%.

При этом снижение цен наблюдалось на гречневую крупу – на 12%, а также рис – на 8,3%.

Среди непродовольственных товаров уровень цен на ювелирные изделия и часы вырос на 33,5%, новые легковые автомобили – на 24,9%, крупные электробытовые приборы – на 20,4%, аудиовизуальное оборудование – на 20,2%, ковры и другие покрытия для пола – на 13,5%, одежду и обувь – на 10,9%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10,3%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 23,1%, а дрова – на 14,6%.

В региональном разрезе уровень годовой инфляции, превышающий среднереспубликанский, в мае сложился в пяти регионах: в Алматы (13%), Астане (12,8%) и в Карагандинской (12,7%) области.

Годовая инфляция в областях и городах Казахстана
в мае 2025 года
Республика Казахстан 11,3%
Абай 10,9%
Акмолинская 11,8%
Актюбинская 11%
Алматинская 9,1%
Атырауская 10,8%
Западно-Казахстанская 12,1%
Жамбылская 9,9%
Жетісу 9,8%
Карагандинская 12,7%
Костанайская 9,9%
Кызылординская 10,5%
Мангистауская 10%
Павлодарская 9,6%
Северо-Казахстанская 11,1%
Туркестанская 11,2%
Ұлытау 11,1%
Восточно-Казахстанская 11%
г. Астана 12,8%
г. Алматы 13%
г. Шымкент 10,6%
По данным Бюро национальной статистики

Отметим, что перечень товаров и услуг, стоимость которых влияет на уровень инфляции в стране, содержит 508 позиций.

Напомним, что в апреле в Казахстане был самый высокий рост цен в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2251491-rost-cen-prodolzhaet-uskoryatsya-v-kazahstane/