Рост цен продолжает ускоряться в Казахстане

Рост цен в Казахстане в мае ускорился до 11,3% за год (в апреле было 10,7%). Но за месяц он замедлился до 0,9%, против 1,2% в предыдущем месяце. Что подорожало сильнее всего, читайте на NUR.KZ.

Как сообщают в Бюро национальной статистики (БНС), инфляция в Республике Казахстан в мае за год составила 11,3%. Напомним, что в апреле она была равна 10,7%. В целом годовой рост цен ускоряется уже последние погода.

Но за месяц инфляция составила 0,9%. В предыдущем месяце она была равна 1,2%.

В разрезе года ускорение наблюдается по всем основным сегментам: цены на платные услуги за год выросли на 16% (в апреле – 15,7%), продовольственные товары – на 9,6% (в апреле – 8,5%), непродовольственные товары – на 9% (в апреле – 8,9%).

Годовая инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

По сравнению с маем прошлого года сильно подорожали коммунальные услуги: тарифы на холодную воду выросли на 97,6%, водоотведение – на 25,1%, центральное отопление – на 19,2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 15%, горячую воду – на 14,5%, электроэнергию – на 11,2%, оплату за содержание жилья – на 10,7%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 62,3%, связи – на 15,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 14,6%, санаториев – на 14,4%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 13,5%, общественного питания – на 12,5%, услуги здравоохранения – на 12,3%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 11%.

Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 26,5%, городским автобусом – на 11,1%, воздушным пассажирским транспортом – на 10,5%, в такси – на 10%. Оплата за аренду жилья повысилась на 13,6%.

Среди продуктов питания повышение цен отмечено на репчатый лук – на 76,3%, капусту – на 67,5%, картофель – на 66,9%, подсолнечное масло – на 23,8%, минеральную и питьевую воду – на 16,7%, говядину – на 15,3%, баранину – на 14,3%, кондитерские изделия – на 13,9%, прохладительные напитки – на 12,5%, сливочное масло – на 12,3%, рыбу и морепродукты, алкогольные напитки и табачные изделия – по 11,9%, изделия из мяса – на 11,7%, фруктовые и овощные соки – на 10,6%.

При этом снижение цен наблюдалось на гречневую крупу – на 12%, а также рис – на 8,3%.

Среди непродовольственных товаров уровень цен на ювелирные изделия и часы вырос на 33,5%, новые легковые автомобили – на 24,9%, крупные электробытовые приборы – на 20,4%, аудиовизуальное оборудование – на 20,2%, ковры и другие покрытия для пола – на 13,5%, одежду и обувь – на 10,9%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10,3%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 23,1%, а дрова – на 14,6%.

В региональном разрезе уровень годовой инфляции, превышающий среднереспубликанский, в мае сложился в пяти регионах: в Алматы (13%), Астане (12,8%) и в Карагандинской (12,7%) области.

Годовая инфляция в областях и городах Казахстана

в мае 2025 года Республика Казахстан 11,3% Абай 10,9% Акмолинская 11,8% Актюбинская 11% Алматинская 9,1% Атырауская 10,8% Западно-Казахстанская 12,1% Жамбылская 9,9% Жетісу 9,8% Карагандинская 12,7% Костанайская 9,9% Кызылординская 10,5% Мангистауская 10% Павлодарская 9,6% Северо-Казахстанская 11,1% Туркестанская 11,2% Ұлытау 11,1% Восточно-Казахстанская 11% г. Астана 12,8% г. Алматы 13% г. Шымкент 10,6% По данным Бюро национальной статистики

Отметим, что перечень товаров и услуг, стоимость которых влияет на уровень инфляции в стране, содержит 508 позиций.

Напомним, что в апреле в Казахстане был самый высокий рост цен в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).