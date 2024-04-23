В Казахстане яблоки стоят дороже, чем в некоторых соседних странах

Яблоки в Казахстане стоят дороже, чем в большинстве стран СНГ – около 1,35 доллара за килограмм. Где цены выше и сколько можно купить фруктов на одну зарплату, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно мнению некоторых экспертов, Казахстан считается родиной яблок. Но этот факт никак влияет на ценообразование – страна неоднократно становилась лидером по стоимости этих фруктов в Содружестве независимых государств (СНГ).

Например, в 2022 году дороже, чем в Казахстане, яблоки продавались только в Узбекистане и Беларуси, а в 2023 году страна вообще вырвалась на первое место по их дороговизне.

Как оказалось, в 2024 году ситуация не сильно изменилась. Согласно данным портала Numbeo, средняя стоимость килограмма яблок в Казахстане составляет 1,35 доллара, или около 602 тенге по текущему курсу валют.

Среди других стран СНГ более высокие цены были зафиксированы только в Узбекистане – 1,37 доллара. В России килограмм яблок в среднем стоит 1,2 доллара, в Беларуси – 0,97 доллара, а в Армении – 1,14 доллара.

Стоимость яблок в странах мира. Источник: Numbeo

Что касается в целом мировых цен, то самые дорогие яблоки продаются в Южной Корее – 6,56 доллара в среднем за килограмм. В США их средняя стоимость составляет около 5,31 долларов, а самые дешевые яблоки можно найти в Украине – всего 0,69 доллара в среднем за килограмм.

Сколько яблок можно купить на среднюю зарплату

Впрочем, стоимость фруктов – не самый главный показатель. Важнее определить покупательную способность.

Согласно данным Numbeo среднемесячная зарплата, которую казахстанцы получают после уплаты налогов и обязательных платежей, составляет 613,21 доллара, то есть примерно 273 283 тенге, что близко к официальной медианной заработной плате в стране.

На эти деньги житель Казахстана может приобрести около 454,2 килограмма яблок. К слову, это не самый плохой показатель среди стран-участниц СНГ.

В Азербайджане средняя зарплата составляет 426,51 доллара, и этих денег хватит на 391,3 килограмма яблок. В Грузии, которая ранее входила в состав СНГ, зарплаты в 490,01 доллара хватит на 382,8 килограмма, а в Узбекистане на зарплату в 388,61 доллара можно купить лишь 283,7 килограмма яблок.

Больше всего фруктов может себе позволить житель Армении, ведь там, как оказалось, самые высокие "чистые" зарплаты в СНГ – 658,48 доллара. На эту сумму можно купить примерно 577,6 килограмм яблок.

В Украине, где цены самые низкие в мире, можно купить примерно 559,7 килограмма яблок, ведь "чистые" зарплаты там по меркам СНГ невысокие – всего 386,22 доллара.

В Беларуси на 512,67 доллара можно купить 528,5 килограмма яблок, а в России на 553,20 доллара – около 461 килограмма.

Сколько яблок можно купить на одну зарплату. Источник: Numbeo

Таким образом, можно отметить, что, хоть Казахстан и отличается высокой стоимостью яблок среди стран-участниц СНГ, в среднем покупательная способность жителей страны находится на достаточно высоком уровне, чтобы цены не казались "неподъемными".