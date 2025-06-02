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Рост цен на яблоки в Казахстане прокомментировал глава МНЭ

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Красные яблоки сложены в деревянный ящик.
Яблоки. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса высказался о стоимости яблок в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин напомнил, что до Нового года держали запрет на импорт яблок в Казахстан. Это позволило, по его словам, поддержать отечественных товаропроизводителей по яблокам.

"Они хорошо распродали свой урожай. После Нового года мы сняли запрет - на рынке появились импортные яблоки. (…) Мы в принципе себя сами яблоками обеспечиваем. Но нужен ассортимент, поэтому мы запускаем импортные яблоки. Цена зависит от сорта яблок", - заявил он.

Ранее сообщалось, что картофель оказался в списке продуктов питания, которые стремительно подорожали в Казахстане. Причиной такого явления оказалась разница в цене с соседними странами.

Затем в Минсельхозе пояснили, что в регионах Казахстана темпы реализации овощей отстают от запланированных объемов, что приводит к росту цен на них.

В апреле писали, что в Казахстане фиксируется резкий рост цен на все основные овощи. Особенно сильно подорожала капуста – сразу на 6,8% за последнюю неделю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2251485-rost-cen-na-yabloki-v-kazahstane-prokommentiroval-glava-mne/