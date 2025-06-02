"Все относительно": глава МНЭ о ценах на картофель

Глава Миннацэкономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, почему цены на картофель остаются высокими, передает корреспондент NUR.KZ.

"Понятия, которые вы говорите, высокая цена, низкая цена - оно все относительно. Есть закон спроса и предложения. В этом году с картошкой произошли вот такие вот вещи, поскольку ни в Беларуси, ни в России, ни в Узбекистане картошка не уродилась. В Казахстане были достаточно большие запасы, мы сформировали в прошлом году", - сказал Серик Жумангарин.

Он заверил, что в Казахстане нет дефицита картофеля.

"Цена выросла. У нас есть два пути. Первое - ограничить цену картошки, тогда ее никто в этом году не посадит, и на следующий год мы точно нарвемся на дефицит. Либо ограничить вывоз картошки, мы это сделали.

Но цены мы ограничивать не стали. Потому что мы бы использовали нерыночные инструменты. Сейчас картошка стоит от 400 до 600 тенге. В среднем сейчас пошла уже молодая картошка в Туркестане, она (цена - прим. ред.) начинается от 200, 300 тг. Я думаю, что сейчас она стабилизируется", - добавил глава МНЭ.

Напомним, также недавно вице-министра МСХ спросили, почему молодой казахстанский картофель стоит дороже апельсинов. По его словам, молодой картофель относится к категории премиум товара.

Добавим, еще в январе эксперты отмечали, что картофель стремительно дорожал в Казахстане. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%.

Позже отмечалось, что картофель подорожал не только в Казахстане. В среднем цены на картофель в ЕАЭС выросли сразу на 79,9% за год - в РФ зафиксировали рост цен на 91%.

В итоге, по выводам аналитиков, значительное подорожание картофеля в Казахстане - следствие разницы в цене с соседними странами, из-за чего растет серый экспорт. Об этом читайте в нашем материале.