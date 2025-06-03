Кофе и какао сильно подорожали в Казахстане

Казахстанцы стали реже пить чай, а кофе – намного чаще. При этом цены на чай за год выросли на 5,1%, а на кофе – на целых 13,2%. Подорожало и какао – на 35,9%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстан традиционно можно считать "чайной страной". Однако в последнее время потребление этого согревающего напитка падает, по крайней мере это связано с привычным всем черным чаем.

Как отмечает портал EnergyProm, в 2024 году общее потребление черного чая в стране упало на 6,1%, до 1,3 килограмма на человека в год. При этом стали чаще пить кофе – потребление выросло сразу на 12,8%, до 291 грамма в год в среднем на человека.

Между тем снижение спроса на чай не привело к понижению цен. По итогам апреля черный чай подорожал на 0,1% за месяц и на 5,3% за год, а зеленый – на 0,3% и на 1,2% соответственно.

Кофе вырос в цене намного сильнее. Растворимый стал дороже на 0,4% за месяц и сразу на 12,5% за год. Месячный рост цен на кофе в зернах и молотый достиг 3,4%, а годовой – вообще 18,8%.

Сильнее, чем кофе, в стране подорожало какао – за месяц цены на него взлетели на 11,9%. В годовом разрезе рост достиг 35,9%.

В целом по стране чай за год подорожал на 5,1%, а кофе – на 13,2%. Общий рост для всех согревающих напитков составил 9,1%.

В региональном разрезе в месячной динамике кофе, чай и какао сильнее всего подорожали в Актюбинской области – плюс 3,3%. Наименьший прирост зафиксирован в областях Абай и Жетісу – по 0,1% в каждой.

В Алматы и Астане цены за месяц выросли на 1%, а в Шымкенте – на 0,4%.

В годовом разрезе лидером по росту цен стала Карагандинская область – плюс 16,5%. Далее следуют Астана (на 16,4%) и Северо-Казахстанская область (на 13,7%).

В Алматы прирост составил 8,7% за год, а в Шымкенте – 8,9%.

Рост цен на кофе, чай и какао в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Между тем рост цен на товары и услуги в Казахстане продолжается. Ранее стало известно, что годовая инфляция по итогам мая достигла 11,3%.

Отметим, что кофе дорожает не только в Казахстане. Ранее стало известно, что мировые цены на кофе достигли своего исторического максимума.

Растут в цене и молочные продукты, поэтому фанатам капучино и латте придется "раскошелиться" сильнее, чем любителям черного кофе.