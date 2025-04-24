Какие основные продукты питания подешевели в Казахстане за год

За год социально значимые продукты питания подорожали в среднем на 6,2% в Казахстане. Исключением стали яйца, рис, гречневая крупа, морковь и некоторые другие товары. Подробности читайте на NUR.KZ.
Пока картофель и некоторые другие овощи стремительно дорожают в Казахстане, не менее социально значимые продовольственные товары, наоборот, дешевеют.
Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 22 апреля за последнюю неделю подешевел сразу ряд основных продуктов питания: рожки (-0,1%), рис (-0,3%), гречневая крупа (-0,1%) и яйца первой категории (-0,3%).
При этом снижение цен на все эти продукты фиксируется и в годовом разрезе. Сильнее всего дешевеет в стране гречка – сейчас цены на нее сразу на 21% ниже тех, что были год назад. В среднем крупа продается по 205 тенге за килограмм.
После гречки идет рис, который за год подешевел на 15,1%, до 420 тенге за килограмм. А замыкает тройку лидеров мука первого сорта – минус 8,3% за год, до 222 тенге в среднем за килограмм.
Яйца подешевели за год на 7%, до 530 тенге за десяток, цены на морковь снизились на 2,7%, до 177 тенге, рожки – на 2,1%, до 315 тенге, а сахар – на 0,8%, до 415 тенге в среднем.
|Средние цены на некоторые социально значимые продукты питания в Казахстане
(на 22 апреля 2025 года)
|Название
|Цена
|Рост за год
|Мука
|₸222
|-8,3%
|Рожки
|₸315
|-2,1%
|Рис
|₸420
|-15,1%
|Гречневая крупа
|₸205
|-21,0%
|Морковь
|₸177
|-2,7%
|Сахар
|₸415
|-0,8%
|Яйца 1 категории
|₸530
|-7,0%
|По данным Бюро национальной статистики
Впрочем, стоит отметить, что в списке социально значимых продовольственных товаров, помимо этих семи продуктов, есть еще 12 наименований, в том числе мясо говядины, молоко, масло, хлеб и другие.
Все они продолжают дорожать в Казахстане: за неделю средний прирост цен на СЗПТ составил 0,4%, а за год – сразу 6,2%. Больше всего за 12 месяцев подорожал картофель – на 78%.
Напомним, ранее аналитики сравнили цены на картофель в Казахстане и других странах мира.
Также мы рассказывали об импортозависимости страны от поставок некоторых продуктов питания, а также о том, как это влияет на инфляцию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2239011-kakie-osnovnye-produkty-pitaniya-podesheveli-v-kazahstane-za-god/