Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Какие основные продукты питания подешевели в Казахстане за год

Опубликовано:

Яйца продаются в супермаркете
Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За год социально значимые продукты питания подорожали в среднем на 6,2% в Казахстане. Исключением стали яйца, рис, гречневая крупа, морковь и некоторые другие товары. Подробности читайте на NUR.KZ.

Пока картофель и некоторые другие овощи стремительно дорожают в Казахстане, не менее социально значимые продовольственные товары, наоборот, дешевеют.

Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 22 апреля за последнюю неделю подешевел сразу ряд основных продуктов питания: рожки (-0,1%), рис (-0,3%), гречневая крупа (-0,1%) и яйца первой категории (-0,3%).

При этом снижение цен на все эти продукты фиксируется и в годовом разрезе. Сильнее всего дешевеет в стране гречка – сейчас цены на нее сразу на 21% ниже тех, что были год назад. В среднем крупа продается по 205 тенге за килограмм.

После гречки идет рис, который за год подешевел на 15,1%, до 420 тенге за килограмм. А замыкает тройку лидеров мука первого сорта – минус 8,3% за год, до 222 тенге в среднем за килограмм.

Яйца подешевели за год на 7%, до 530 тенге за десяток, цены на морковь снизились на 2,7%, до 177 тенге, рожки – на 2,1%, до 315 тенге, а сахар – на 0,8%, до 415 тенге в среднем.

Средние цены на некоторые социально значимые продукты питания в Казахстане
(на 22 апреля 2025 года)
Название Цена Рост за год
Мука ₸222 -8,3%
Рожки ₸315 -2,1%
Рис ₸420 -15,1%
Гречневая крупа ₸205 -21,0%
Морковь ₸177 -2,7%
Сахар ₸415 -0,8%
Яйца 1 категории ₸530 -7,0%
По данным Бюро национальной статистики

Впрочем, стоит отметить, что в списке социально значимых продовольственных товаров, помимо этих семи продуктов, есть еще 12 наименований, в том числе мясо говядины, молоко, масло, хлеб и другие.

Все они продолжают дорожать в Казахстане: за неделю средний прирост цен на СЗПТ составил 0,4%, а за год – сразу 6,2%. Больше всего за 12 месяцев подорожал картофель – на 78%.

Напомним, ранее аналитики сравнили цены на картофель в Казахстане и других странах мира.

Также мы рассказывали об импортозависимости страны от поставок некоторых продуктов питания, а также о том, как это влияет на инфляцию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2239011-kakie-osnovnye-produkty-pitaniya-podesheveli-v-kazahstane-za-god/