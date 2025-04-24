Какие основные продукты питания подешевели в Казахстане за год

За год социально значимые продукты питания подорожали в среднем на 6,2% в Казахстане. Исключением стали яйца, рис, гречневая крупа, морковь и некоторые другие товары. Подробности читайте на NUR.KZ.

Пока картофель и некоторые другие овощи стремительно дорожают в Казахстане, не менее социально значимые продовольственные товары, наоборот, дешевеют.

Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 22 апреля за последнюю неделю подешевел сразу ряд основных продуктов питания: рожки (-0,1%), рис (-0,3%), гречневая крупа (-0,1%) и яйца первой категории (-0,3%).

При этом снижение цен на все эти продукты фиксируется и в годовом разрезе. Сильнее всего дешевеет в стране гречка – сейчас цены на нее сразу на 21% ниже тех, что были год назад. В среднем крупа продается по 205 тенге за килограмм.

После гречки идет рис, который за год подешевел на 15,1%, до 420 тенге за килограмм. А замыкает тройку лидеров мука первого сорта – минус 8,3% за год, до 222 тенге в среднем за килограмм.

Яйца подешевели за год на 7%, до 530 тенге за десяток, цены на морковь снизились на 2,7%, до 177 тенге, рожки – на 2,1%, до 315 тенге, а сахар – на 0,8%, до 415 тенге в среднем.

Средние цены на некоторые социально значимые продукты питания в Казахстане

(на 22 апреля 2025 года) Название Цена Рост за год Мука ₸222 -8,3% Рожки ₸315 -2,1% Рис ₸420 -15,1% Гречневая крупа ₸205 -21,0% Морковь ₸177 -2,7% Сахар ₸415 -0,8% Яйца 1 категории ₸530 -7,0% По данным Бюро национальной статистики

Впрочем, стоит отметить, что в списке социально значимых продовольственных товаров, помимо этих семи продуктов, есть еще 12 наименований, в том числе мясо говядины, молоко, масло, хлеб и другие.

Все они продолжают дорожать в Казахстане: за неделю средний прирост цен на СЗПТ составил 0,4%, а за год – сразу 6,2%. Больше всего за 12 месяцев подорожал картофель – на 78%.

Напомним, ранее аналитики сравнили цены на картофель в Казахстане и других странах мира.

Также мы рассказывали об импортозависимости страны от поставок некоторых продуктов питания, а также о том, как это влияет на инфляцию.