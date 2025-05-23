До 76 тыс. тенге за кубометр газа: новые предельные цены утвердили в Казахстане

Повышение цен на газ планировалось ранее. Теперь же выпущены соответствующие приказы. Но они разделяют стоимость для крупного бизнеса и остального рынка. Сколько будет стоить газ, узнайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане утверждены новые предельные цены на газ, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года, с разделением стоимости для крупного бизнеса и остального рынка.

Для крупных коммерческих потребителей и майнеров максимальная предельная цена установлена в Алматы, Алматинской области и Жетысу – 76 686 тенге за тысячу кубометров без НДС.

Для остального внутреннего рынка предельные цены будут ниже, с наибольшей ценой 39 979 тенге за тысячу кубометров в Алматы, Алматинской области и Ұлытау, при этом для социально уязвимых категорий граждан предусмотрены льготы до 24%.

В начале мая обсуждался проект приказа министра энергетики о повышении цен на товарный газ в Казахстане.

А 21 числа данный приказ был официально опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов. Он вносит изменения в предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.

Согласно этим изменениям, наибольшая предельная цена на одну тысячу кубических метров газа без учета налога на добавленную стоимость (НДС) установлена в Алматы, Алматинской области и в Жетiсу – 76 686 тенге. Наименьший максимальный предел отмечается в ВКО – 13 069 тенге.

Однако этот документ затрагивает определенную группу потребителей газа, а для населения устанавливаются другие предельные цены.

Новые цены в регионах

Изменения из данного приказа затронут именно оптовые цены для крупных коммерческих потребителей и майнеров, включая лиц по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга.

Для населения лимиты стоимости газа также вырастут, но они будут значительно ниже.

Например, с 1 июля 2025 года и до 30 июня 2026 года предельная стоимость товарного газа для майнеров и крупных предприятий без учета НДС будет следующей.

Новые предельные цены на товарный газ для крупных коммерческих потребителей и майнеров Астана и Акмолинская область ₸ 72 846 Алматы и Алматинская область ₸ 76 686 Шымкент ₸ 71 122 Актюбинская область ₸ 54 933 Атырауская область ₸ 41 993 ЗКО ₸ 55 365 Жамбылская область ₸ 70 639 Область Жетiсу ₸ 76 686 Карагандинская область ₸ 72 846 Костанайская область ₸ 62 951 Кызылординская область ₸ 59 179 Мангистауская область ₸ 57 649 Туркестанская область ₸ 71 122 Улытауская область ₸ 72 846 ВКО ₸ 13 069

В свою очередь, для остального внутреннего рынка предельные цены оптовой реализации товарного газа регулируются другим приказом, который также был опубликован 21 мая на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.

При этом стоимость одной тысячи кубических метров без учета НДС в этом случае тоже увеличится, но будет ниже, чем для крупных коммерческих потребителей.

Новые предельные цены на товарный газ для внутреннего рынка Регион страны До 1 июля С 1 июля Астана и Акмолинская область ₸ 29 757 ₸ 39 979 Алматы и Алматинская область ₸ 29 873 ₸ 39 044 Шымкент ₸ 29 341 ₸ 38 349 Актюбинская область ₸ 11 445 ₸ 17 854 Атырауская область ₸ 13 018 ₸ 20 308 ЗКО ₸ 14 743 ₸ 19 166 Жамбылская область ₸ 28 626 ₸ 37 414 Область Жетiсу ₸ 29 873 ₸ 39 044 Карагандинская область ₸ 29 757 ₸ 39 979 Костанайская область ₸ 25 521 ₸ 33 379 Кызылординская область ₸ 12 136 ₸ 18 204 Мангистауская область ₸ 21 594 ₸ 26 993 Туркестанская область ₸ 29 341 ₸ 38 349 Область Ұлытау ₸ 29 757 ₸ 39 979 ВКО ₸ 7 563 ₸ 7 563

То есть прирост предельных цен для внутреннего рынка составит от 5 до 10 тыс. тенге в зависимости от региона. И только в ВКО они не изменятся.

Наиболее высокая предельная оптовая цена на товарный газ отмечается в Алматы, Алматинской области и в Ұлытау – 39 979 тенге за одну тысячу куб. м. В этих регионах также наблюдается наибольший прирост около 10 тыс. тенге.

Наиболее низкие предельные оптовые цены (помимо ВКО) будут в Актюбинской и Кызылординской областях – 17 854 тенге и 18 204 тенге соответственно (прирост в обоих случаях составит чуть более 6 тыс. тенге).

Следует отметить, что здесь речь идет именно об оптовых ценах, а окончательные розничные тарифы для населения формируются отдельно. В то же время для социально уязвимых категорий граждан предусмотрены льготы до 24% на товарный газ.

Другими словами, с 1 июля 2025 года в Казахстане в целом увеличатся предельные оптовые цены на товарный газ. При этом для крупных предприятий и майнеров они будут намного выше, чем для остального внутреннего рынка.

Ранее глава Минтранса рассказал, как рост цен на бензин скажется на стоимости авиабилетов, билетов на поезда и автобусы, а также такси.

Также в феврале отмечалось подорожание газа, который продается на автозаправочных станциях.

А в Минэнерго ранее объяснили причины, по которым нужно постепенно повышать стоимость газа в Казахстане.