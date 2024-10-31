Сколько стоит бензин в Казахстане и в других странах ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза средняя стоимость литра бензина варьируется от 202,2 тенге до 659,7 тенге. В Казахстане зафиксированы самые низкие цены. Подробности читайте на NUR.KZ.

За последний год цены на бензин в Казахстане практически не изменились. Согласно данным Бюро национальной статистики, прирост по итогам сентября составил всего 0,5% за год.

При этом Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) отмечает заметный рост цен в соседних странах. Исключением стала только Армения, где средняя стоимость бензина за год вообще не изменилась.

Что касается остальных стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то здесь годовой рост цен составил:

Беларусь – 3,5% ;

; Кыргызстан – 6,5% ;

; Россия – 5,4%.

Впрочем, автовладельцам важнее знать не проценты, а реальные потребительские цены на топливо. Стоит отметить, что здесь Казахстан всегда сильно выделялся на фоне остальных.

Средняя стоимость литра бензина в стране составляет всего 202,2 тенге. В соседней России стоимость заметно выше – 309,1 в пересчете на тенге. Далее идут Беларусь – 356,7 тенге и Кыргызстан – 373 тенге. Армения отличилась самой высокой ценой – 659,7 тенге за литр.

Интересно, что аналогичная картина наблюдается и с дизельным топливом. В Казахстане литр стоит всего 293 тенге, тогда как в других странах ЕАЭС цены на порядок выше:

в России – 352,5 тенге за литр;

за литр; в Беларуси – 364,2 тенге ;

; в Кыргызстане – 416,1 тенге ;

; в Армении – 651 тенге.

При этом за последний год "дизель" в Казахстане и Армении стал дешевле сразу на 1,5%. В других странах наблюдается рост цен: в России – на 2,4%, в Беларуси – на 3,4%, а в Кыргызстане – сразу на 12,4%.

Цены на автомобильное топливо в странах ЕАЭС

(в сентябре 2024 года) Страна Бензин Дизельное топливо Цена за литр Рост за год Цена за литр Рост за год Армения ₸659,7 0,0% ₸651,0 -1,5% Беларусь ₸356,7 3,5% ₸364,2 3,4% Казахстан ₸202,2 0,5% ₸293,0 -1,5% Кыргыхстан ₸373,0 6,5% ₸416,1 12,4% Россия ₸309,1 5,4% ₸352,5 2,4% По данным Евразийской экономической комиссии

Стоит отметить, что дешевый бензин в Казахстане играет "злую шутку" с автовладельцами. В приграничных регионах наблюдается "серый экспорт" топлива – граждане соседних стран ездят заправляться в Казахстан, потому что так выходит намного дешевле, а местные жители впоследствии сталкиваются с дефицитом.