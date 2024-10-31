Сколько стоит бензин в Казахстане и в других странах ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза средняя стоимость литра бензина варьируется от 202,2 тенге до 659,7 тенге. В Казахстане зафиксированы самые низкие цены. Подробности читайте на NUR.KZ.
За последний год цены на бензин в Казахстане практически не изменились. Согласно данным Бюро национальной статистики, прирост по итогам сентября составил всего 0,5% за год.
При этом Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) отмечает заметный рост цен в соседних странах. Исключением стала только Армения, где средняя стоимость бензина за год вообще не изменилась.
Что касается остальных стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то здесь годовой рост цен составил:
- Беларусь – 3,5%;
- Кыргызстан – 6,5%;
- Россия – 5,4%.
Впрочем, автовладельцам важнее знать не проценты, а реальные потребительские цены на топливо. Стоит отметить, что здесь Казахстан всегда сильно выделялся на фоне остальных.
Средняя стоимость литра бензина в стране составляет всего 202,2 тенге. В соседней России стоимость заметно выше – 309,1 в пересчете на тенге. Далее идут Беларусь – 356,7 тенге и Кыргызстан – 373 тенге. Армения отличилась самой высокой ценой – 659,7 тенге за литр.
Интересно, что аналогичная картина наблюдается и с дизельным топливом. В Казахстане литр стоит всего 293 тенге, тогда как в других странах ЕАЭС цены на порядок выше:
- в России – 352,5 тенге за литр;
- в Беларуси – 364,2 тенге;
- в Кыргызстане – 416,1 тенге;
- в Армении – 651 тенге.
При этом за последний год "дизель" в Казахстане и Армении стал дешевле сразу на 1,5%. В других странах наблюдается рост цен: в России – на 2,4%, в Беларуси – на 3,4%, а в Кыргызстане – сразу на 12,4%.
|Цены на автомобильное топливо в странах ЕАЭС
(в сентябре 2024 года)
|Страна
|Бензин
|Дизельное топливо
|Цена за литр
|Рост за год
|Цена за литр
|Рост за год
|Армения
|₸659,7
|0,0%
|₸651,0
|-1,5%
|Беларусь
|₸356,7
|3,5%
|₸364,2
|3,4%
|Казахстан
|₸202,2
|0,5%
|₸293,0
|-1,5%
|Кыргыхстан
|₸373,0
|6,5%
|₸416,1
|12,4%
|Россия
|₸309,1
|5,4%
|₸352,5
|2,4%
|По данным Евразийской экономической комиссии
Стоит отметить, что дешевый бензин в Казахстане играет "злую шутку" с автовладельцами. В приграничных регионах наблюдается "серый экспорт" топлива – граждане соседних стран ездят заправляться в Казахстан, потому что так выходит намного дешевле, а местные жители впоследствии сталкиваются с дефицитом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2180994-skolko-stoit-benzin-v-kazahstane-i-v-drugih-stranah-eaes/