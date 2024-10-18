Почему покупать и сдавать квартиру в аренду не выгодно в Казахстане, рассказали аналитики

Жилье считается хорошей инвестицией. Однако его доходность оказалась значительно ниже вложений в ценные бумаги. А квадратные метры обесценивались в долларовом выражении. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Аналитики Freedom Broker провели исследование, показавшее, что инвестиции в жилье в Казахстане менее выгодны, чем вложения в ценные бумаги.

За 15 лет (с 2010 по 2024 год) квартира в Алматы площадью 45 кв. м обесценилась с $72000 до $66000, а доходность от аренды составила около 9,2% годовых.

За тот же период инвестиции в биржевые фонды ETF могли принести значительно большую прибыль: вложения в NASDAQ 100 выросли на 624%, в S&P 500 - на 378%.

Обычно в Казахстане жилье воспринимается как способ надежно вложить деньги: можно приобрести квартиру и сдавать ее в аренду, получая доход. А в случае необходимости – продать на вторичном рынке, ведь ее стоимость в тенге постоянно растет.

Однако исследование аналитиков Freedom Broker, которым поделились в издании The Tenge, показало, что альтернативные инвестиции могли бы кратно умножить вложения. Но при этом есть и свои нюансы.

Для оценки вложений использовались данные статистики и рыночных цен на онлайн-площадках частных объявлений по продаже и аренде жилья.

Квартиры в долларах подешевели

Согласно данным исследования, в 2010 году квартира площадью 45 кв. м в Алматы оценивалась примерно в 72 000 долларов США. Однако позже стоимость снижалась до 42 000 долларов в 2018 году.

Далее начался тренд на подорожание квартир, и к августу 2024 года ценник на те же 45 кв. м вырос до 66 000 долларов, а итоговые потери составили около 6 000 долларов за 15 лет.

"В итоге за 15 лет, арендодатель при идеальном сценарии получит 1 865 долларов за каждый квадрат своей квартиры или всего 83 944 долларов", – сообщается в источнике.

Домик. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

При этом отмечается, что найти идеального и стабильного арендатора сложно, а с учетом необходимости тратить деньги на ремонт, амортизацию и налоги с аренды, итоговая сумма доходов может сократиться на 15-30%.

А в текущих условиях (на 2024 год), когда стоимость аренды в среднем равна 508 долларам в месяц, а жилье (45 кв. м в Алматы) стоит около 66 000 долларов, доходность такой квартиры составит 9,2% годовых.

Если бы деньги вложили в ценные бумаги

Согласно данным исследования, за тот же период (с 2010 года) казахстанцы могли получить больше доходности, приобретая наиболее простой инструмент инвестирования – биржевые фонды ETF.

Они отслеживают биржевые индексы (например, американские NASDAQ 100 и S&P 500 или казахстанский KASE) и включают в себя акции различных компаний, что обеспечивает определенную диверсификацию вложений.

Так, если бы казахстанцы вложили 72 000 долларов в 2010 году в подобные инструменты, то они бы могли получить в 2024 году следующую доходность:

NASDAQ 100 – вырос за этот период на 624%, а инвестированная сумма увеличилась бы до 521 280 долларов ;

; S&P 500 – рост составил 378%, а первоначальный капитал в 72 000 долларов вырос бы до 344 160 долларов ;

вырос бы ; индекс KASE – рост составил 200% в тенге, однако в долларовом выражении индекс просел на 6,5% без учета дивидендов. Хотя в тенге вложения приумножились почти в три раза.

Динамика стандартизированных цен на биржевые индексы и жилье с 2010 года. Источник: Freedom Broker

"Как видно из результатов, вложения в широкий рынок акций США могли приумножить капитал инвестора в несколько раз.

Другими словами, на прибыль можно было бы сегодня купить еще несколько квартир или домов. Казахстанский рынок тоже принес бы плоды, однако тут сработал валютный риск. Тем не менее, отдельные акции казахстанских компаний могли принести ощутимый доход", – отмечается в источнике.

Что в итоге выгоднее

Данные исследования показывают, как бы менялись вложения казахстанцев с 2014 года в долларовом выражении. Однако важно учесть, что тот или иной вид инвестиций имеет свои риски, преимущества и прочие факторы.

Например, жилье, хоть и оказалось менее выгодным, позволило бы жить в комфорте в собственной квартире. А доход с аренды мог бы помочь обзавестись еще одним объектом. Однако в качестве именно инвестиционного инструмента на доходность влияет множество факторов (простой без арендаторов, расходы на ремонт и прочее).

В то же время данные о вложениях в ETF отражают лишь картину прошедшего периода и не гарантируют, что в будущем так же будет рост индексов.

Поэтому, выбирая инвестиционный инструмент (жилье, ценные бумаги, золото и прочее), казахстанцы должны оценивать все факторы, включая личные цели, риски и доходность. А ответственность за принятое решение в итоге будет возложена на самого инвестора.