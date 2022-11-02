Льготную ипотеку под 5% планируют запустить в Атырауской области

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Новую жилищную программу готовят к запуску в Атырауской области. Она должна помочь молодым работающим казахстанцам приобрести свое собственное жилье. На каких условиях будет работать льготная ипотека, рассказали в пресс-центре «Отбасы банка».

В Атырауской области презентовали новую ипотечную программу для работающей молодежи, которая называется «Атырау жастары». В рамках нее молодые казахстанцы смогут на льготных условиях приобрести ипотечное жилье.

Новая ипотека будет аналогом других региональных жилищных программ, которые уже действуют по стране. Как отмечают представители банка, Атырауская область стала седьмым регионом, где запущена жилищная программа для молодежи. Ранее мы рассказывали о запуске аналогичной программы в Алматинской области.

Условия программы «Атырау жастары»

В отличие от большинства льготных программ, которые в первую очередь предназначены для граждан из социально уязвимых слоев населения, «Атырау жастары», как и ее аналоги в других регионах, направлена на поддержку молодых официально работающих казахстанцев.

Так, чтобы была возможность принять участие в программе, нужно соответствовать следующим критериям:

возраст участника не должен превышать 35 лет;

участник должен официально проживать в Атырау или Атырауской области не менее года;

у участника и членов его семьи должно отсутствовать собственное жилье последние пять лет;

участник должен иметь стаж официальной работы в выбранной сфере в Атырау или в области.

При этом принять участие в программе смогут медики, педагоги, работники культуры и спорта, преподаватели вузов, научные сотрудники, журналисты, работники социальной сферы и коммунальных предприятий, граждане, которые стоят в очереди на жилье по категории «дети-сироты», и так далее.

Условия ипотеки:

ставка по ипотеке – 5% ;

; первоначальный взнос – 10% ;

; максимальная сумма кредита – до 18 млн тенге в Атырау и до 13 млн тенге в Атырауской области;

в Атырау и в Атырауской области; срок займа – до 25 лет.

Стоит отметить, что на данный момент только было подписано соглашение между акиматом Атырау и «Отбасы банком» о запуске программы. Подробности о том, как будет проводиться прием заявок и в когда он начнется, станут известны позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1995396-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-planiruyut-zapustit-v-atyrauskoy-oblasti/