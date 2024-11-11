Арендное жилье в Алматы: какие квартиры выдают рабочей молодежи

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда Наурызбайского района осмотрел квартиры, которые предназначены для очередников из социально уязвимых слоев населения и работающей молодежи, передает NUR.KZ.

Как отметили в пресс-службе акимата, осмотрев несколько квартир в новом ЖК Alem City 3, Ерболат Досаев обратил внимание на необходимость создания доступной среды для маломобильных граждан - в домах должны быть установлены пандусы.

Двор. Фото: акимат Алматы

Также аким города поручил своевременно провести подключение новых домов к инженерным сетям, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем тепло- и водоснабжения.

"В рамках реализации государственной программы по обеспечению жильем в 2022-2023 годах в коммунальный жилищный фонд передано 4100 квартир, которые распределяются среди СУСН и работающей молодежи. Кроме того, до конца 2024 года планируется приобрести 3150 квартир, из которых 2100 предназначены для СУСН и 1050 - для работающей молодежи", - говорится в сообщении акимата Алматы.

Двор. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что трехлетним договором аренды для работающей молодежи предусмотрена ежемесячная арендная плата в размере от 7 до 15 тыс. тенге, без права выкупа и пролонгации срока. Кроме того, молодые люди, получившие арендное жилье, за этот период должны накопить средства на депозитах для последующего приобретения жилья в ипотеку через банки второго уровня.

Квартира. Фото: акимат Алматы

Как сообщалось, за 10 месяцев этого года обеспечено жильем 4828 граждан, в том числе:

1655 - арендным жильем из коммунального жилищного фонда для очередников;

2100 - арендным жильем без права выкупа для работающей молодежи;

226 - по льготным кредитным программам для очередников под 2 и 5% годовых;

847 - по программе "Алматы Жастары".

Также выдано 160 жилищных сертификатов на сумму 187,3 млн тенге.

ЖК Alem City 3. Фото: акимат Алматы

Также в Наурызбайском районе Досаев со строительством пешеходной зоны с детскими и спортивными площадками, которые были построены в рамках программы "Бюджет народного участия".

Ожидается, что пешеходная зона в Наурызбайском районе станет местом притяжения для 10 тыс. жителей микрорайона Шугыла. Общественное пространство включает пешеходную прогулочную зону длиной 350 метров, детскую игровую площадку, баскетбольную площадку, воркаут и амфитеатр.