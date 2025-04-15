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В каком регионе Казахстана сложнее вести свой бизнес, рассказали аналитики

Опубликовано:

Мужчина держит очки над головой
Предприниматель. Иллюстративное фото: freepik.com/gpointstudio

Деловые условия отличаются в регионах. При этом бизнес указывает на ухудшение ситуации с коррупцией, барьерами и прочими особенностями взаимодействия с госорганами. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Согласно рейтингу "Деловой климат – 2024" от НПП "Атамекен", лучшие условия для малого бизнеса в Казахстане – в Ұлытауской, Кызылординской областях и Шымкенте, худшие – в Астане, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
  • Основные проблемы для бизнеса включают налоги, коррупцию и плохую инфраструктуру. По данным НПП "Атамекен", "до 25% предпринимателей сталкиваются с коррупцией" в некоторых госорганах.
  • Удовлетворенность условиями ведения бизнеса снизилась: средняя оценка регионов малым бизнесом упала до 2,32 балла из 4, что, по мнению НПП "Атамекен", "серьезный сигнал, который говорит о растущих сложностях".

Условия, с которыми сталкиваются малые предприниматели и средний бизнес, влияют на развитие экономики – чем им сложнее, тем меньше граждан будут стремиться открыть свое дело.

Согласно данным независимого рейтинга "Деловой климат – 2024", составленного Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" (НПП), итоги опроса 4 300 предпринимателей обнажили реальные условия ведения бизнеса в регионах страны.

При этом их отзывы указывают на ухудшение ситуации.

На что жалуется малый бизнес

Как отмечается в источнике, наибольшую поддержку и комфорт для развития малого бизнеса оказывают в трех регионах Казахстана:

  • Ұлытауская область – 2,96 балла;
  • Кызылординская область – 2,77 балла;
  • Шымкент – 2,64 балла.

А худшими были названы Астана (1,85 балла), а также Павлодарская и Северо-Казахстанская области (1,84 и 2,01 балла).

Среди различных факторов, с которыми приходится сталкиваться малому бизнесу, основные жалобы отмечались в отношении налогов, коррупции со стороны госслужащих и посредников, а также плохой инфраструктуры (отопление и газификация).

На что жалуется малый бизнес в Казахстане
налоговая нагрузка и административные барьеры чуть менее половины опрошенных жалуются на высокие налоги, дополнительные разрешительные процедуры и частые проверки со стороны государственных органов;
коррупционные риски 32% сталкиваются с неформальными механизмами в сфере земельных отношений, а 24,6% – в сфере госзакупок. В большинстве случаев инициаторами выступают госслужащие и посредники;
доступность и эффективность мер господдержки программы разъяснительной работы и сервисной поддержки показывают хорошие результаты (57% и 59,4%), но меры по развитию индустриальной инфраструктуры остаются наименее доступными и эффективными;
дефицит трудовых ресурсов не хватает инженеров и технических специалистов;
инфраструктурные проблемы транспортные возможности получили среднюю оценку, а нерешенными остаются вопросы отопления и газификации.

При этом самыми открытыми к диалогу с бизнесом, согласно данным опроса, оказались управления ветеринарии и предпринимательства, а также противопожарные службы и санэпидемстанции (СЭС).

"Проблемы с "неформальными решениями" чаще всего встречаются в ГАСК, архитектуре, земельных вопросах и госзакупках, где до 25% предпринимателей сталкиваются с коррупцией.

Антирейтинг по коррупционным рискам среди территориальных ЦГО возглавляют налоговые органы", – сообщают в НПП "Атамекен".

Что говорит средний бизнес

Лучше всего средний бизнес чувствует себя в Кызылординской, Туркестанской и Актюбинской областях.

А наименее довольными оказались предприятия в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях – здесь оценки составили менее 2 баллов, что ставит их на грань экономической устойчивости.

Инфографика
Барьеры для роста среднего бизнеса в Казахстане. Источник: НПП "Атамекен"

Среди наиболее частых жалоб среднего бизнеса отмечаются проблемы с:

  • низким уровнем вовлеченности специальных экономических и индустриальных зон (СЭЗ и ИЗ) в инвестиционное сотрудничество – 55%;
  • инфраструктурой железных дорог – 54% считают их неудовлетворительными или средними
  • газификацией – 26,2% отмечают ее полное отсутствие или считают малодоступной;
  • ростом налогов – 23,4% опрошенных указывают налоговое администрирование как ключевое препятствие.

В то же время чуть более половины среднего бизнеса положительно высказались об усилении поддержки инвесторов акиматами, улучшении авто- и авиационной инфраструктуры. А около 86% респондентов оценили доступность водоснабжения и электроэнергии как "среднюю" или "высокую".

Однако в целом уровень удовлетворенности малого и среднего бизнеса снизился.

"Средняя оценка регионов по опросным показателям малого бизнеса за год – 2,32 балла из 4 (III квартал – 2,80; II квартал – 2,98).

По среднему бизнесу – 2,32 балла (III квартал – 2,90; II квартал – 3,25).

Отмечается снижение оценок. Это серьезный сигнал, который говорит о растущих сложностях и требует системного подхода к решению", – отмечают в НПП "Атамекен".

Ранее эксперты рассказали, почему бизнес может не снизить цены, даже если уменьшить налоги.

Также были озвучены прогнозы о том, как новые ставки налогов могут повлиять на бизнес в Казахстане.

При этом эксперт отмечал, что на фоне увеличения НДС планируется ввести определенные налоговые послабления для бизнеса, чтобы компенсировать нагрузку. Однако экономия может оказаться недостаточной, что грозит ростом цен на товары и услуги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2235740-v-kakom-regione-kazahstana-slozhnee-vesti-svoy-biznes-rasskazali-analitiki/