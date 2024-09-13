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Сколько казахстанцев получили "бесплатные" 1,5 млн тенге на бизнес

Опубликовано:

Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начинающим бизнесменам в Казахстане могут выдать грант на 1,5 млн тенге, который не нужно возвращать. В текущем году деньги получили почти 9 тыс. граждан. Подробнее читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане действует программа поддержки начинающих предпринимателей, в рамках которой можно получить безвозмездный грант в размере 1,5 млн тенге на развитие бизнеса.
  • По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года такие гранты получили 8 941 человек, из которых 5 769 - сельские жители.
  • Гранты в основном выдавались на животноводство, закупку инвентаря и оборудования, при этом большинство получателей (5 646 человек) - представители многодетных семей.

В Казахстане действует множество активных мер по содействию занятости. Как рассказывают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 сентября текущего года такую поддержку получили 448,7 тыс. граждан, которые были трудоустроены:

  1. на субсидируемые рабочие места – 162,4 тыс. человек;
  2. на социальные рабочие места – 14,2 тыс. граждан;
  3. на молодежную практику – 21 тыс. человек;
  4. на общественные работы – 101,4 тыс. граждан;
  5. в рамках проектов:
  • "Серебряный возраст" – 17,6 тыс. человек.
  • "Первое рабочее место" – 7,9 тыс. человек;
  • "Контакт поколений" – 326 человек;

Также 43,8 тыс. безработных граждан были охвачены онлайн-обучением по востребованным на рынке труда навыкам – 39,7 тыс. из них завершили курсы. В целях выбора сферы деятельности 147,9 тыс. человек прошли социальную профориентацию.

При этом еще порядка 50,6 тыс. человек обучались основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау бизнес" – 33,5 тыс. из них в итоге получили сертификаты.

Мужчина кладет деньги в нагрудный карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Безвозмездные 1,5 млн тенге от государства

Казахстанцы, получившие сертификаты в рамках проекта "Бастау Бизнес", могут рассчитывать на получение безвозмездного гранта для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 1 476 800 тенге в 2024 году.

На эти деньги могут претендовать официально безработные граждане и индивидуальные предприниматели со сроком регистрации до 3 лет, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

Такие гранты в текущем году распределялись в два этапа, и всего, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала текущего года они были выданы 8 941 получателю, 5 769 из которых являются сельскими жителями.

В частности, 2 331 грант был выдан на животноводство, 101 – на растениеводство, 2 425 – на закупку инвентаря и инструментов, 3 941 – на приобретение технического оборудования и 143 – на аренду помещения.

Больше всего получателей оказалось среди многодетных семей – 5 646 человек. Еще 1 446 грантов выдали лицам с инвалидностью, 1 045 – родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, 365 – получателям выплат по потере кормильца, 253 – получателям адресной социальной помощи (АСП), 151 – межрегиональным переселенцам, и 35 грантов получили кандасы.

Напомним, что эти деньги запрещено использовать на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение и строительство жилой недвижимости, покупку земельных участков или производство подакцизной продукции.

Ранее мы также рассказывали, что некоторые казахстанцы смогли получить микрокредит от государства под льготные 2,5%. У таких займов максимальная сумма может достигать 5 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2160882-skolko-kazahstancev-poluchili-besplatnye-1-5-mln-tenge-na-biznes/

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