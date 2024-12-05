Более 50 млрд тенге хотят выделить из бюджета на поддержку бизнеса в Алматы

На субсидирование более 2 тыс. проектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Алматы планируется выделить более 50 млрд тенге из местного и республиканского бюджетов. Куда их направят, читайте на NUR.KZ.

Субсидии, как вид финансовой помощи от государства и местных исполнительных органов, направлены на развитие экономики в том или ином регионе. Поэтому им уделяют особое внимание и отдельно учитывают при планировании бюджета.

Так, по сообщению маслихата города Алматы, в 2025 году на субсидирование МСБ в Алматы из местного бюджета выделят 32,6 млрд тенге, а из республиканского – свыше 20 млрд тенге. Средства направят на поддержку более 2 тыс. проектов в приоритетных отраслях экономики, включая обрабатывающую промышленность, информационные технологии и туризм.

Соответствующий проект бюджета на 2025-2027 годы планируют рассмотреть на предстоящей сессии маслихата Алматы.

Самым востребованным инструментом среди оказываемых мер государственной поддержки между тем остается субсидирование процентной ставки по кредитам для предпринимателей. Оно обеспечивает предприятия "доступными" финансовыми средствами для расширения либо обновления своего бизнеса, тем самым увеличивая конкурентоспособность и качество товаров.

Благодаря субсидированию конечная ставка вознаграждения для предпринимателей снижена до 8%.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В маслихате Алматы также отметили, что в 2024 году на субсидирование предпринимательства в южной столице было выделено 47,9 млрд тенге (18,1 млрд тенге – из местного бюджета, 29,8 млрд тенге – республиканского). Эти средства позволили поддержать 2 298 действующих проектов, срок субсидирования которых еще продолжается, а также одобрить 875 новых проектов на 82,8 млрд тенге в виде льготных кредитов.

Наибольшее количество субсидированных проектов приходится на отрасли транспорта и складирования (27,7%), а также промышленности (25,5%). При этом 72% всех проектов финансируются на инвестиционные цели, включая приобретение основного оборудования и модернизацию бизнеса.

В целом с начала текущего года отмечается стабильный рост предпринимательской активности в Алматы. По состоянию на 1 ноября 2024 года количество действующих субъектов МСП составило 364,6 тыс. (рост с начала года – на 7,2%).

При этом наблюдается увеличение количества предприятий в таких секторах, как образование (на 13,6% с начала года), информация и связь (на 5,8%) и обрабатывающая промышленность (на 5,6%). Выпуск продукции МСБ в первом полугодии текущего года составил 10,9 трлн тенге с ростом на 22,4%.

Напомним, что, помимо льготных кредитов, начинающие индивидуальные предприниматели или зарегистрированные в карьерных центрах безработные из социально уязвимых слоев населения могут получить грант на развитие своего бизнеса. Деньги возвращать не надо, но их целевое расходование нужно подтвердить.