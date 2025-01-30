"Деньги будут взяты из кармана каждого гражданина": эксперт о повышении НДС в Казахстане

Рост ставки налога на добавленную стоимость и снижение порога до 15 млн тенге может оказать влияние на население из-за роста цен на товары и услуги. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По словам эксперта Максима Барышева, снижение порога НДС до 15 млн тенге и возможное повышение ставки до 20% может привести к росту цен на товары и услуги, так как бизнесу придется компенсировать увеличение налоговой нагрузки.

Изменения могут затронуть около 300 000 дополнительных предприятий, которые станут плательщиками НДС, что создаст для них не только финансовую, но и административную нагрузку.

По оценке Барышева, в результате этих изменений каждый казахстанец, включая детей, фактически будет вынужден отдавать в бюджет почти одну среднюю зарплату в год, что может привести к снижению покупательской способности и росту теневой экономики.

Бизнес оказывает услуги или продает товары населению по определенным ценам, которые формируются с учетом различных расходов компании или предпринимателя (налоги, аренда, закуп продукции, оплата труда работников и так далее) и дохода в виде маржи.

Как сообщает Максим Барышев, основатель Группы компаний "Учет", очередное повышение налоговой нагрузки может кардинально изменить условия работы малого бизнеса.

А многие предприниматели окажутся в ситуации, когда им придется либо повышать цены, чтобы компенсировать налог, либо дробить бизнес, чтобы не превысить новый порог.

Но в итоге вся нагрузка может быть переложена на потребителей.

Почему бизнесу придется повысить цены

Как отмечает эксперт, на сегодняшний день предприниматели, чей годовой оборот не превышает 78 млн тенге (20 000 МРП), могут работать без НДС, а значит – не включать этот налог в стоимость своих товаров и услуг.

Но они работают и платят другие налоги.

При этом с 2022 года этот порог уже был снижен с 30 000 МРП (примерно 118 млн тенге) до текущих 20 000 МРП. И сейчас имеется около 110 000 компаний-плательщиков НДС.

Эксперт отмечает, что, если порог снизят до 15 млн тенге, а это всего лишь 1,25 млн тенге оборота в месяц, то такая мера заставит даже небольшие компании платить НДС – примерно 300 000 дополнительных предприятий окажутся в числе новых плательщиков.

Для малого бизнеса это создаст не только финансовую, но и административную нагрузку.

Предприниматель ведет учет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Дело в том, что НДС – это сложный налог, его учет требует ведения электронных счетов-фактур (ЭСФ), строгого документооборота и постоянного контроля за отчетностью. Все это создает дополнительные затраты на бухгалтерское сопровождение, а также несет риски штрафов и блокировки счетов при малейших ошибках.

Кроме того, налоговые органы тоже столкнутся с увеличением нагрузки на администрирование 300 000 новых плательщиков.

"Важно понимать, что малый бизнес уже работает с минимальной маржой, и включение дополнительного 12%-20% налога в цену сделает его продукцию менее конкурентоспособной. Предприниматели вынуждены будут либо поднимать цены, теряя покупателей, либо уходить в тень, чтобы сохранить клиентов.

В случае повышения ставки НДС до 20% и снижения порога по НДС до 15 млн тенге, в бюджет планируется дополнительно собрать 7,5 трлн тенге.

Эти деньги будут взяты из кармана каждого гражданина. В среднем это 375 000 тенге в год на каждого казахстанца, включая младенцев. И это при том, что государству уже были уплачены все налоги с его зарплаты.

Для понимания: средняя зарплата в Казахстане – 390 328 тенге, а значит, каждый житель страны фактически будет вынужден отдавать в бюджет почти одну свою зарплату в год", – сообщает Максим Барышев.

Кошелек. Иллюстративное фото: athima tongloom/Getty Images

А с учетом того факта, что 50% доходов среднего казахстанца уходят на продукты и базовые нужды, включая текущие 12% НДС, увеличение налога до 20% может неминуемо привести к росту цен и снижению покупательской способности граждан.

В свою очередь снижение покупательской способности ударит по самому бизнесу – потребители будут вынуждены еще больше экономить, сокращая свои расходы, что приведет к снижению оборотов у малого бизнеса и еще большему количеству закрытий компаний.

"В таких условиях повышение НДС и снижение порога до 15 млн тенге – это шаг к увеличению теневой экономики и торможению экономического роста.

Необходимо ориентироваться не на механическое увеличение налогов, а на стимулирование бизнеса и создание условий для его развития, в том числе, платежеспособность массового покупателя", – отмечает эксперт.

Ранее аналитики подсчитали, сколько налогов действительно приходится платить предпринимателям в Казахстане.

Также мы рассказывали, почему "ипэшникам" в 2025 году придется платить больше налогов.