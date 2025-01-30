Как рост НДС может повлиять на бизнес в Казахстане, рассказал эксперт

Вопрос повышения ставки НДС и снижения порога для постановки на учет по этому налогу до 15 млн тенге может привести к уходу бизнеса "в тень". А предлагаемые льготы помогут не всем, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане обсуждается повышение ставки НДС и снижение порога для постановки на учет по этому налогу до 15 млн тенге, что может привести к уходу бизнеса "в тень", по мнению эксперта Айдара Масатбаева.

Предлагаемые льготы, включая снижение нагрузки на фонд оплаты труда, могут быть эффективны не для всех предпринимателей, особенно для тех, у кого низкий ФОТ, но высокая выручка.

Эксперт считает, что изменения могут создать риски для малого бизнеса и экономики в целом, отмечая, что многие предприниматели могут перейти на серые схемы или уйти в "тень" для снижения налогов.

Ранее на заседании с президентом РК обсуждался вопрос повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане.

Отмечалось, что он может быть повышен с текущих 12%, но точное значение пока не определено. При этом звучали различные сообщения о рассмотрении вариантов роста налога до 15, 16 или 20%.

Вместе с тем планируется снизить порог для постановки на учет по НДС с текущих 78 млн тенге до 15 млн тенге, а также сократить количество видов по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) – то есть оставить возможность применять розничный налог только некоторым секторам бизнеса.

А все прочие виды деятельности, которые ранее могли применять розничный налог, станут плательщиками НДС.

При этом, чтобы облегчить нагрузку на бизнес, предлагается уменьшить расходы на фонд оплаты труда за счет снижения обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) и социального налога.

"Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда (ФОТ), а значит, на себестоимость.

Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи", – заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

Как сообщает Айдар Масатбаев, налоговый эксперт и автор Telegram-канала "ProНалоги Казахстан", это может создать большие риски как для малого бизнеса, так и для экономики в целом.

Надпись "Налоги" на английском. Иллюстративное фото: No-Mad/Getty Images

Что будет с малым бизнесом

Как отмечает эксперт, многие из действующих предпринимателей в Казахстане занимаются бизнесом по схеме закупки товара на разных рынках и его продаже онлайн физическим лицам. Для них изменение налогообложения может стать фактором перехода на серые и незаконные схемы для снижения налогов.

Дело в том, что при продаже юрлицу нужно будет отчитаться перед налоговой, откуда взялся товар. Но у продавца, закупившего товар на базарах и рынках, скорее всего нет официальных документов, подтверждающих его происхождение.

"А когда бизнес продает товар физическим лицам, им достаточно заплатить ставку в 3% с суммы оборота.

В случае реформ, если эти предприниматели превысят планку в 15 000 000 тенге в год, то, соответственно, к этим 3% с оборота они еще будут платить 15% НДС.

Тогда среди малых предпринимателей усилится тренд на дробление бизнеса. Хотя это, скорее всего, станет экономически невыгодным: 15 000 000 тенге раздробить на 3-4 предпринимателя даст в итоге всего лишь 60 000 000 тенге максимум, что как бы не представляет интереса.

Поэтому, скорее всего, весь этот пласт предпринимателей просто уйдет в "тень" и вовсе практически перестанет платить налоги. А значит – бюджет так и не пополнится", – считает эксперт.

Мешочки с деньгами. Иллюстративное фото: William_Potter/Getty Images

В то же время он отмечает, что с другой стороны бизнесу будет сложно скрываться, ведь потребители привыкли к онлайн-платежам. То есть такие предприниматели будут лишаться определенной доли клиентов, ведь государство усиливает контроль за мобильными переводами.

"Поэтому уход именно мелких предпринимателей в "тень" – это ситуация, с которой объективно нужно будет смириться.

Но, к несчастью для нас, государство находится на высоком уровне цифровизации и сейчас найти такого предпринимателя не составит большого труда, по сравнению с таким же поиском того же предпринимателя, скажем, в девяностых или двухтысячных годах", – отмечает Айдар Масатбаев.

Льготы помогут не всем

Как отмечает эксперт, инициатива по снижению нагрузки на ФОТ является довольно неплохим решением – правительство предлагает перенести бремя уплаты налогов именно на момент получения предпринимательского дохода, а не на какие-то постоянные налоговые расходы бизнеса.

То есть предлагается такая модель, когда бизнес при отсутствии дохода будет нести только пониженные расходы на содержание сотрудников.

При этом с НДС он будет сталкиваться только тогда, когда у него будет реализация товара или услуги. Но надо понимать, что в то же время увеличатся и его расходы, так как все приобретаемые им товары или услуги также станут дороже как минимум на 8%.

Предприниматель ведет учет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

"Соглашусь, что это не лишено смысла – то есть платить вот эти все социальные платежи в виде повышенной ставки налога на НДС все-таки гораздо удобнее, когда ты имеешь доход.

При этом, если у предпринимателя наступил "штиль" (нет доходов от деятельности – прим. ред.) то денежные расходы на содержание сотрудников будут минимизированы. Но я переживаю за практическую реализацию данной инициативы, которая в принципе является неплохой идеей.

Хороших идей в Казахстане много, но всегда "хромает" их практическая реализация", – сообщает эксперт.

В то же время он указывает, что вопрос эффективности подобных льгот будет актуальным для предпринимателей, у которых низкий фонд оплаты труда, но в то же время большая выручка – то есть имеется высокая маржинальность.

"Такой бизнес особо много не сэкономит.

А вот для более социально ориентированных предпринимателей, которые пытаются предоставить своим работникам хороший социальный пакет, хорошую конкурентную зарплату, такая льгота действительно будет существенной.

По своему опыту скажу, что начало года обычно в нашем бизнесе довольно пассивное. И если государство дало бы нам возможность сэкономить на содержании сотрудников, то это действительно было бы разумно.

При этом НДС я бы платил уже в момент реализации своих услуг", – отмечает эксперт.

Ранее на расширенном заседании кабмина с президентом зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин рассказал о причинах повышения НДС в Казахстане.

Также он заявил о возможном упразднении соцналога и пенсионных отчислений.