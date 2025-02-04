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Помогут ли налоговые льготы для бизнеса сдержать рост цен в Казахстане, рассказал эксперт

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Равновесие цен и продуктов
Ложка с монетами. Иллюстративное фото: pixabay.com

На фоне увеличения НДС планируется ввести определенные налоговые послабления для бизнеса, чтобы компенсировать нагрузку. Однако экономия может оказаться недостаточной. Об этом читайте на NUR.KZ.

Обсуждение повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и снижение порога по налогу до 15 млн тенге вызывает у экспертов опасения – это может отразиться на росте цен для потребителей.

При этом отмечалось, что увеличение нагрузки на бизнес будет компенсировано определенными налоговыми льготами для фонда оплаты труда (ФОТ).

О том, насколько это может стать действительно "компенсирующим" фактором и поможет ли удержать бизнес от повышения цен, рассказал Максим Барышев, основатель Группы компаний "Учет".

Сколько платит бизнес

Как отмечает эксперт, в 2024 году общая налоговая нагрузка на ФОТ уже превышала 40%. А с 1 января 2025 года она увеличилась еще больше:

  • социальные отчисления выросли с 3,5% до 5%;
  • ставка социального налога увеличилась с 9,5% до 11%;
  • пенсионные взносы работодателя (ОПВР) выросли с 1,5% до 2,5%, а в дальнейшем должны увеличиться до 5% к 2028 году;
  • единый платеж с зарплаты подняли с 21,5% до 23,8%.

Дополнительно с 2025 года введены социальные отчисления по договорам ГПХ в размере 5%, что еще больше увеличило затраты работодателей, привлекающих физических лиц на выполнение работ и оказание услуг.

"То есть сначала были введены новые налоги и повышены ставки, а теперь предлагается убрать некоторые из них, но при этом обязать почти всех предпринимателей платить 20% НДС. В таком случае возникает вопрос: если снижается налоговая нагрузка на ФОТ, зачем вводить столь резкое увеличение НДС?

Если правительство действительно хочет снизить нагрузку на фонд оплаты труда, то это должно быть отдельной реформой, а не компенсироваться за счет повышения НДС, которое приведет к повышению цен и снижению покупательной способности граждан", – отмечает эксперт.

Так, согласно предоставленным расчетам, увеличатся расходы предпринимателей на оплату НДС:

Расходы бизнеса на налоги
НДС 12% НДС 20%
Общий доход 50 000 000 ₸ 50 000 000 ₸
Оборот 44 642 857 ₸ 41 666 667 ₸
НДС (рассчитанный) 5 357 143 ₸ 8 333 333 ₸
Разница в сумме НДС -2 976 190 ₸

Чтобы компенсировать это, бизнесу предложены такие меры, как отмена социального налога и ОПВР, что может снизить влияние НДС на конечные цены.

Однако это может оказаться недостаточно эффективным решением.

Льготы "съест" инфляция

"НДС – это налог на потребление, и его рост неизбежно приведет к цепной реакции подорожания товаров и услуг. В результате весь эффект от снижения налогов на зарплаты попросту "съест" инфляция.

Бизнес окажется перед сложным выбором:

  1. либо повышать цены, перекладывая рост НДС на конечного потребителя;
  2. либо искать способы оптимизации, включая "уход в тень" или дробление бизнеса.

Таким образом, подмена одного налога другим не решает проблему высоких налогов, а лишь перераспределяет нагрузку, создавая новые вызовы для предпринимателей и экономики в целом", – считает Максим Барышев.

При этом он отмечает, что вопрос снижения нагрузки на фонд оплаты труда важен для бизнеса. А большая часть работников ожидают получать заранее оговоренную сумму "на руки", не учитывая удержания налогов и взносов.

Это означает, что основная налоговая нагрузка ложится на работодателя, который вынужден производить все отчисления в бюджет и социальные фонды.

Так, расчет ФОТ для условного работника с "чистой" заработной платой в 250 000 тенге показывает, что работодатель в этом случае осуществляет следующие отчисления и платежи:

Фонд оплаты труда на 1 рабочего
Виды платежей и взносов Текущая ситуация Без соцналога и ОПВР
Оклад 308 706 308 706
ОПВ 30 871 30 871
ИПН 21 661 21 661
Соц налог 15 991 0
Соц отчисления (СО) 13 892 13 892
ООСМС 9 261 9 261
ВОСМС 6 174 6 174
ОПВР 7 718 0
К выдаче "на руки" 250 000 250 000
Всего налоги и соц платежи 105 568 81 859
Фонд оплаты труда (ФОТ) за месяц 355 568 331 859
Годовой ФОТ 4 266 816 3 982 308
Нагрузка на работодателя 42,23% 32,74%
Разница (за год) 284 508 ₸

Таким образом, экономия для работодателя по ФОТ на одного сотрудника, с учетом отмены соцналога и ОПВР, составит всего 284 508 тенге в год.

А при наличии 10 работников разница в сумме окажется следующей:

Фонд оплаты труда на 10 сотрудников
Виды платежей и взносов Текущие значения С 20% НДС, но без соцналога и ОПВР
ФОТ для 10 сотрудников за год 42 668 160 ₸ 39 823 080 ₸
Налогооблагаемый доход 1 974 697 ₸ 1 843 587 ₸
Сумма КПН 394 939 ₸ 368 717 ₸
Выручка (при доходе в 50 млн ₸) 1 579 758 ₸ 1 474 869 ₸
Налоги (НДС, КПН, с ФОТ) 7 018 898 ₸ 9 684 359 ₸
Разница (за год) -2 665 460 ₸

То есть с ростом НДС расходы бизнеса могут возрасти значительно больше, чем способны компенсировать налоговые льготы на ФОТ. И это может подтолкнуть компании к необходимости повышать цены на товары и услуги.

Какие решения следует принять

Как сообщает Максим Барышев, в текущей ситуации выгодным для всех сторон-участниц экономического процесса в Казахстане могло бы стать внедрение Единого налога с зарплаты по ставке 20%, аналогично реформе 1999 года, когда множество платежей объединили в единый социальный налог.

Он отмечает, что это может позволить:

  • работодателям – оплачивать единый налог в бюджет, без сложных расчетов;
  • государству – самостоятельно перераспределять поступления между фондами;
  • льготным категориям граждан – получать соответствующие выплаты напрямую на счета (аналогично АСП);
  • а также исключить удержания из зарплат работников, так как большинство из них ожидают получать фиксированную сумму на руки.

"Даже после предлагаемых изменений, кроме высоких ставок, система налогообложения ФОТ в Казахстане чрезмерно сложна.

Работодатели и бухгалтеры вынуждены постоянно следить за изменениями, соблюдать многочисленные требования, чтобы избежать штрафов. Поэтому необходимо не просто снизить ставки, но и упростить администрирование налогов и платежей", – считает эксперт.

Напомним, что в Казахстане запустили петицию против снижения порога НДС.

Также ранее эксперт рассказал, какой размер НДС используется в других странах.

Дополнительно он поделился альтернативными решениями, которые можно принять вместо повышения налога на добавленную стоимость.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2216457-pomogut-li-nalogovye-lgoty-dlya-biznesa-sderzhat-rost-cen-v-kazahstane-rasskazal-ekspert/