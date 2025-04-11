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Пережитки 90-х: в Нацбанке объяснили, почему хотят убрать табло с курсами валют у обменников

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Қазақ тілінде оқу
Табло с курсом валют
Табло обменного пункта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге Нацбанка председатель Тимур Сулейменов объяснил, почему в Казахстане хотят убрать табло с курсами валют у обменников, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наличие у обменников табло с курсами валют посреди улиц, дорог - это анахронизм 90-х годов. Есть какие-то вещи, из которых мы выросли по мере развития экономики и общества, а по некоторым - остались там же. В 90-х, когда не было финансовой системы, не было возможности сберегать деньги на депозитах, тогда получить зарплату в тенге и купить доллары, чтобы сберечь деньги, тогда это было важно для людей (табло с курсами валют - прим. авт.). (…)

Доллар был действительно в ходу и долларизация была просто максимальная, потому что был период резкого ослабления в национальной валюте, высокая инфляция. Сейчас такого нет. Если раньше депозиты в долларах были у 70% людей, то сейчас это 22%. Поэтому это анахронизм, оставшийся с 90-х годов: уже нет необходимости его иметь на центральных улицах", - заявил Тимур Сулейменов.

Он добавил, что подобные табло могли бы быть в продуктовых магазинах, чтобы люди сразу видели цены, или у любого бизнеса с услугами. Однако они есть только у обменников.

"Мы на другом уровне развития находимся и считаем это решение правильным. Давайте тогда, пусть все магазинчики выставят на улице свои табло: хлеб - по 150 тенге, картошка - по 300 тенге. Или парикмахерские, нотариусы. Никто этого не делает - этот анахронизм остался только у обменников", - добавил глава Нацбанка.

Напомним, ранее сообщалось, что с августа обменникам в Казахстане хотят запретить устанавливать на улицах табло с курсами валют, чтобы они не мешали участникам дорожного движения.

Данную инициативу на практике хотя ввести с августа текущего года.

Недавно заместитель председателя Нацбанка Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса объяснил идею убрать табло с курсами валют с улиц.

"Я сам как автолюбитель ехал бы - понятно, мешает… столько знаков. Это мне лично помешало бы. Сейчас найдем, проведем", - сказал Жамаубаев.

А в Ассоциации обменных пунктов высказались против запрета установки табло с курсом валют на улице.

"Информация о курсах валют не реклама, а социально значимая информация, доступ к которой должен быть максимально простым и открытым. Запрет на размещение таких сведений вне помещения обменного пункта лишает потребителя возможности сравнивать условия, выбирая наилучший курс. Это противоречит политике открытости и прозрачности, декларируемой государством", - сказал руководитель ассоциации Арчин Галимбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235003-perezhitki-90-h-v-nacbanke-obyasnili-pochemu-hotyat-ubrat-tablo-s-kursami-valyut-u-obmennikov/