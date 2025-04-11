В полтора раза подорожало золото за год в Казахстане

Стоимость золота в Казахстане превысила 51 тыс. тенге за один грамм – это очередной рекорд. Текущая цена сразу на 52,5% выше прошлогодней. Подробности читайте на NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Золото продолжает бить рекорды. Еще недавно стоимость 1 грамма лишь превысила 50 тыс. тенге, а уже сегодня, то есть 11 апреля 2025 года, согласно официальному курсу Национального банка, она достигла своего исторического максимума – 51 456,75 тенге за грамм.

Текущий ценник более чем в полтора раза (на 52,5%) выше того, что фиксировался 11 апреля 2024 года, то есть ровно год назад – тогда один грамм золота стоил около 33 739 тенге.

Рост цен на золото в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что мировая стоимость драгоценного металла, согласно данным платформы Investing.com, сегодня также достигла рекорда – 3 246,61 доллара за одну тройскую унцию (31,1 грамма).

В целом дорожающее золото может показаться отличным инструментом для инвестирования, особенно на фоне волатильности национальной валюты. Однако граждане, которые решатся сейчас вложиться в драгоценный металл, должны делать это осторожно.

Дело в том, что слишком долгий рост может прекратиться в любой момент, когда инвесторы, которые "по дешевке" купили золото год, два или три назад, решат его продать, чтобы зафиксировать прибыль. При таком исходе цены на драгоценный металл могут сильно снизиться.

Напомним, ранее стало известно, что порядка 50 новых месторождений золота и редких металлов в Казахстане собираются выставить на аукцион.