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"Мешает автолюбителям": Нацбанк об идее убрать табло обмена валют с улиц

Опубликовано:

Табло с курсом валют
Курсы валют. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель председателя Нацбанка Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса объяснил идею убрать табло с курсами валют с улиц, передает корреспондент NUR.KZ.

В марте этого года Национальный банк Казахстана сообщил, что намерен убрать уличные табло с курсами валют, были подготовлены соответствующие поправки. Сегодня идею объяснил заместитель председателя Нацбанка.

"Я сам как автолюбитель ехал бы, понятно мешает, столько знаков. Это мне лично помешало бы. Сейчас найдем, проведем", - сказал Жамаубаев.

До этого в Нацбанке объясняли, что сейчас наружные информационные стенды обменных пунктов, содержащих сведения о курсе тенге, не относятся к наружной (визуальной) рекламе, и, соответственно, они размещаются вдоль дорог, пешеходных переходов, на фасадах зданий, над дорожными знаками и в общественных местах.

Подчеркивалось, что в отдельных случаях установление информационных стендов нарушает требования безопасности движения транспортных средств, мешает участникам дорожного движения восприятию дорожной обстановки.

Добавим, что данную инициативу на практике хотя ввести с августа текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234280-meshaet-avtolyubitelyam-nacbank-ob-idee-ubrat-tablo-obmena-valyut-s-ulic/