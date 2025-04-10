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Сколько рабочих мест было создано в Турксибском районе Алматы

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Машины стоят возле аэропорта Алматы
Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Число предприятий в Турксибском районе Алматы за год увеличилось на 10,4%, до 30 тыс. За счет этого было создано 5,5 тыс. рабочих мест. Как развивается транспортный узел мегаполиса, читайте на NUR.KZ.

Турксибский район является важным транспортным узлом города Алматы, так как в нем расположен и первый при въезде в мегаполис железнодорожный вокзал, и международный аэропорт.

Между тем на встрече с местными жителями аким Алматы Ерболат Досаев также назвал его одним из наиболее динамично развивающихся районов города, демонстрирующим стабильный рост экономики.

Слова главы города были подкреплены данными по социально-экономическому развитию. Так, по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал Турксибского района увеличился на 7% и составил 218 млрд тенге, в том числе частные инвестиции выросли на 12,3%, достигнув почти 200 млрд тенге.

Оптовая торговля за 2024 год выросла на 27% и составила 1,4 трлн тенге, объем розничной торговли также показал рост, достигнув 621,7 млрд тенге. Напомним, что здесь располагается рынок, работающий с 1938 года.

Всего же количество действующих субъектов бизнеса в Турксибском районе увеличилось на 10,4%, достигнув 30 тыс. Это способствовало созданию 5,5 тыс. новых постоянных рабочих мест.

Бюджет Турксибского района в 2024 году увеличился на 40%, достигнув 22,5 млрд тенге. А в текущем он вырос уже до 31,6 млрд тенге. Эти деньги планируют потратить на его дальнейшее развитие.

"Акиматами района и города уделяется особое внимание развитию инженерной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству и повышению качества жизни населения Турксибского района. В 2025 году работа в этом направлении будет продолжена", – резюмировал Ерболат Досаев.

Напомним, что на четверть в 2025 году увеличили и бюджет Ауэзовского района города Алматы. Он также вырос в Бостандыкском (до 30,1 млрд тенге) и Жетысуском (26,9 млрд тенге) районах мегаполиса. Деньги также планируют направить на повышение качества жизни его жителей.

Ранее мы также рассказывали, что налоговые поступления в местный бюджет Алмалинского района Алматы в 2024 году составили 373 млрд тенге. За год они выросли на 27%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2234616-skolko-rabochih-mest-bylo-sozdano-v-turksibskom-rayone-almaty/