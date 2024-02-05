Третий ж/д вокзал в Алматы: когда и где его построят

В Алматы на территории Алатауского района планируют начать строить третий железнодорожный вокзал, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В Алматы построят новый железнодорожный вокзал – в акимате презентовали план детальной планировки (ПДП). Проект предусмотрен рядом документов, опубликованных ранее, в том числе генпланом южной столицы до 2040 года и мастер-планом транспортного каркаса.

В акимате уточнили, что строительство вокзала Алматы-3 в Алатауском районе входит в комплекс проектов по развитию агломерации. Отмечается, что новая железнодорожная платформа позволит переориентировать часть грузо- и пассажиропотоков, а также ввести в обращение дополнительные пассажирские поезда, за счет чего транспортная нагрузка на городскую автодорожную инфраструктуру снизится.

"Участок для строительства новой железнодорожной платформы находится на магистральной сети, принадлежащей АО Нацкомпания "Қазақстан темiр жолы". Проект будет реализован недалеко от микрорайона Мадениет. Платформа будет строиться силами "Қазақстан темiр жолы".

Наша основная задача была предусмотреть в ПДП вокзал и привокзальную площадь. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование, согласно транспортному каркасу, который был опубликован 2 недели назад. У нас стоят сроки – 2026-2027 годы", – сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ. Примерно в это же время правительством был утвержден генплан южной столицы до 2040 года. Отмечалось, что предыдущий генеральный план был утвержден более 20 лет назад – в 2002 году, и не учитывал рост потребностей Алматы. За это время площадь города выросла более чем вдвое – с 33 898 га до 70 348 га, население увеличилось до 2,1 млн человек.

Отметим, что на данный момент в южной столице имеется два железнодорожных вокзала – Алматы-1 в Турксибском районе (улица Станционная, 1) и Алматы-2 в Жетысуском районе города (проспект Абылай хана, 1).