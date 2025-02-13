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Бюджет одного из районов Алматы вырос на 20%: куда направят эти деньги

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Дорога между Жетысуским и Алатауский районом Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бюджет Жетысуского района города Алматы составил 26,9 млрд тенге, увеличившись на 20% в 2025 году. Деньги планируют направить на повышение качества жизни его жителей. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Жетысуский район Алматы, где располагается часть знаменитой на всю страну "барахолки", ипподром и другие достопримечательности, играет важную роль в экномическом развитии города.

Как сообщили в акимате города Алматы, итоги социально-экономического развития Жетысуского района Алматы за прошлый год демонстрируют положительную динамику. Это во время встречи с жителями данного района отметил аким мегаполиса Ерболат Досаев.

По словам главы города, объем инвестиций в районе в 2024 году вырос на 18,6%, составив 124,1 млрд тенге. При этом в различных секторах экономики также наблюдался рост: объем промышленности вырос на 4,1%, розничная торговля – на 10%, а оптовая торговля – на 2,7%.

Благодаря активности более 9 тыс. субъектов бизнеса налоговые поступления увеличились на 6,4%, составив 311,8 млрд тенге. Кроме того, создано более 4 тыс. новых постоянных рабочих мест.

В 2024 году бюджет района вырос на 27%, достигнув 21,4 млрд тенге. В 2025 году с целью дальнейшего развития и повышения качества жизни жителей бюджет района был увеличен на 20% и теперь составляет 26,9 млрд тенге.

Как также отметил Ерболат Досаев, в 2025 году работа акиматов города и района будет сосредоточена на следующих приоритетных направлениях: модернизация инженерной инфраструктуры, обновление и модернизация социальных объектов, улучшение транспортной доступности, активное развитие общественных пространств.

Отметим, что в целом в экономику Алматы в текущем году планируется привлечь 2,2 трлн тенге. Как отметил глава города, городской бюджет превысил эту отметку впервые в истории нашей страны. Бюджет развития между тем увеличился до 458 млрд тенге.

Напомним, Досаев также рассказал, что ждет Жетысуский район в этом году. Среди планов: открытие центра инновационного творчества, ремонт ряда улиц, реконструкция и строительство новых инженерных сетей, а также благоустройство новых парковых зон вдоль реки Есентай.

На встрече с жителями Жетысуского района глава города также прокомментировал повышение тарифов на коммунальные услуги и уверил, что "счета придут в порядок".

На прошлой неделе подобная встреча прошла и с жителями Алмалинского района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220573-byudzhet-odnogo-iz-rayonov-almaty-vyros-na-20-kuda-napravyat-eti-dengi/