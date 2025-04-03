На что планируют потратить увеличенный бюджет Ауэзовского района города Алматы

Бюджет Ауэзовского района Алматы в 2025 году был увеличен на 25%. Основные направления, на которые его планируют потратить, это модернизация инфраструктуры и благоустройство, передает NUR.KZ.

Ауэзовский район Алматы, по мнению некоторых жителей мегаполиса, отличается развитой инфраструктурой. Между тем аким города Ерболат Досаев на встрече с местными жителями отметил положительную динамику социально-экономического развития данного района.

Например, краткосрочный экономический индикатор (рост основных отраслей экономики) вырос на 9,7% за счет роста объемов розничной и оптовой торговли, а также строительства.

Большую роль в развитии экономики района по-прежнему играют малый и средний бизнес (МСБ). Количество действующих субъектов МСБ выросло на 8,6% и достигло 60 тыс. Это способствовало созданию более 7, 7 тыс. новых постоянных рабочих мест.

В развитие района в прошлом году между тем было привлечено 119,9 млрд тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 15% по сравнению с 2023 годом. А налогов и платежей поступило 296,9 млрд тенге с ростом на 36,2%.

Бюджет района в 2024 году был увеличен на 65%, а в 2025 году он вырастет еще на 25%, достигнув 53,7 млрд тенге.

"Сегодня основными направлениями работы акиматов города и района являются модернизация инженерной и социальной инфраструктуры, качественное благоустройство района и повышение качества жизни наших жителей", – резюмировал аким Алматы.

Напомним, что в 2025 году до 30,1 млрд тенге был увеличен и бюджет Бостандыкского района города Алматы. Этому способствовало его динамичное экономическое развитие.

А в Жетысуском районе он вырос на 20% в 2025 году. Деньги также планируют направить на повышение качества жизни его жителей.

Ранее мы рассказывали, что налоговые поступления в местный бюджет Алмалинского района Алматы в 2024 году составили 373 млрд тенге. За год они выросли на 27%.