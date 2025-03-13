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На 1 млрд тенге увеличили бюджет Бостандыкского района города Алматы

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Монумент Золотому человеку на фоне Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2025 году бюджет Бостандыкского района города Алматы был увеличен на 1 млрд тенге и достиг 30,1 млрд. Этому способствовало его динамичное экономическое развитие. Подробности читайте на NUR.KZ.

Бостандыкский район входит в тройку лучших по мнению жителей Алматы. Вместе с тем он продолжает удерживать лидирующие позиции в городе по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для развития бизнеса, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.

Так, по итогам 2024 года объем инвестиций, привлеченных в Бостандыкский район, вырос на 8%, составив почти 430 млрд тенге.

На сегодня каждый пятый субъект малого и среднего бизнеса города работает здесь. За год количество предприятий увеличилось на 7,3%, что обеспечило создание порядка 12,9 тыс. постоянных рабочих мест.

Увеличение объемов строительства на 8,5% и рост розничной торговли на 34% способствовали общему экономическому росту в городе и увеличению налоговых поступлений на 27%, до более 550 млрд тенге.

Как отметил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Бостандыкского района, динамичное развитие экономики района позволило в 2024 году увеличить его бюджет на 38% – до 29,1 млрд тенге. В 2025 году бюджет района был увеличен на 1 млрд тенге и достиг 30,1 млрд тенге.

"В 2025 году основными направлениями совместной работы акиматов города и района являются дальнейшая модернизация инженерной инфраструктуры, качественное благоустройство и обеспечение комфорта и безопасности жителей Бостандыкского района", – резюмировал Ерболат Досаев.

Напомним, что аким Алматы во время встречи с местными жителями сегодня также рассказал о планах касательно Бостандыкского района.

Ранее мы также писали, что бюджет Жетысуского района города Алматы составил 26,9 млрд тенге, увеличившись на 20% в 2025 году. Деньги планируют направить на повышение качества жизни его жителей.

А налоговые поступления в местный бюджет центральной части мегаполиса – Алмалинского района – в 2024 году составили 373 млрд тенге. За год они выросли на 27%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2227647-na-1-mlrd-tenge-uvelichili-byudzhet-odnogo-iz-rayonov-almaty/