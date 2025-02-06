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Налоговые поступления в одном из районов Алматы выросли более чем на четверть

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Гостиница "Алматы" на улице Панфилова
Алмалинский район Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Налоговые поступления в местный бюджет Алмалинского района Алматы в 2024 году составили 373 млрд тенге. За год они выросли на 27%. О развитии центральной части мегаполиса читайте на NUR.KZ.

Одним из самых популярных среди жителей Алматы является Алмалинский район. Он расположен в центральной части мегаполиса, где "кипит" его жизнь.

Это сказывается и на экономическом аспекте. Как сообщает акимат Алматы, аким города Ерболат Досаев во время встречи с местными жителями отметил, что Алмалинский район продолжает демонстрировать стабильный рост и положительную динамику социально-экономического развития.

Так, например, краткосрочный экономический индикатор района, демонстрирующий развитие основных отраслей экономики, в 2024 году увеличился на 6,8%. Это произошло благодаря росту в таких секторах, как строительство (+20,6%), оптовая торговля (+6,4%) и обрабатывающая промышленность (+1,6%).

Также в районе уверенно развивается малый и средний бизнес (МСБ). Число работающих субъектов МСБ за год выросло на 23%, достигнув 71 тыс. единиц, что позволило создать 7,5 тыс. новых постоянных рабочих мест.

В местный бюджет между тем поступило 373 млрд тенге налогов и других платежей, что на 27% больше, чем было в 2023 году.

Благодаря динамичному экономическому росту бюджет Алмалинского района в 2024 году увеличился на 17,8%, достигнув 24,1 млрд тенге. А в 2025 году по плану он вырастет еще на 13,3% и составит 27,8 млрд тенге.

В целом в экономику города в текущем году планируется привлечь 2,2 трлн тенге. Досаев отметил, что городской бюджет превысил эту отметку впервые в истории Казахстана.

Бюджет развития района по сравнению с 2022 годом между тем увеличился в 2,2 раза и достиг 458 млрд тенге.

Напомним, что Алмалинский район входит в тройку лидеров Алматы по уровню средней зарплаты. В третьем квартале 2024 года она здесь составила 487 623 тенге.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев также прогнозировал, что рост экономики Алматы в 2025 году ускорится до 6,4%.

Уровень ВВП в мегаполисе между тем выше, чем в некоторых странах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2218437-nalogovye-postupleniya-v-odnom-iz-rayonov-almaty-vyrosli-bolee-chem-na-chetvert/