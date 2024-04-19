Рынок, работающий с 1938 года, полностью перестроят в Алматы

Действующий с 1938 года рынок "Алматы 1" модернизируют в южной столице. Новое здание для рынка будет построено в восточном стиле, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Как сообщает городской акимат, аким Ерболат Досаев ознакомился с ходом модернизации рынка "Алматы-1".

Отмечается, что рынок, действующий с 1938 года, будет обновлен для создания комфортных условий для торговцев и посетителей.

"Площадь рынка составляет 7 тыс. квадратных метров, в нем находится 570 торговых точек контейнерного типа без отопления и инженерных сетей. В рамках модернизации установят холодильные камеры, лифты, эскалаторы, парковки, ресторанный двор и другие удобства. Архитектурное решение комплекса будет отражать восточный стиль с высокими витражными проемами и национальным орнаментом.

Строительство первого корпуса, где разместятся торговцы из контейнеров, должно завершиться до конца года. После завершения проекта будет создано более 2 тыс. рабочих мест, торговая площадь увеличится до 28 тыс. квадратных метров", — говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

Уже сейчас, по данным горакимата, завершены котлованные и железобетонные работы, возведен металлический каркас первого и второго этажей первого корпуса.

Полностью проект планируется завершить до 2027 года, а общая сумма инвестиций составит более 7,3 млрд тенге.

В ходе осмотра объекта аким города поручил ускорить реализацию проекта для улучшения инфраструктуры и условий жизни горожан.

Ранее сообщалось, что рынки "Тастак" и "Оптовка" в Алматы модернизируют. В Управлении городского планирования и урбанистики сообщалось, что планируется значительное обновление всех торговых пространств города.

Напомним, конце ноября сообщалось, что на крупных рынках Алматы выявили незаконные торговые помещения. Из планировалось снести.

Также ранее вокруг одного из крупнейших рынков Алматы разгорелся скандал. Торговцы "Бакорда" заявили, что им необоснованно повышают арендную плату, в администрации обвиняют самих продавцов.

Скандал был и вокруг рынка "Алтын орда". Так, в ноябре больше 50 торговцев рынка заявили о систематических поборах и избиениях со стороны сотрудника рынка. Они написали коллективное заявление в полицию. В администрации рынка заявили, что буйного сотрудника, на которого жаловались торговцы, уволили после проведения служебного расследования. После его задержали правоохранители.

В декабре продавцы рынка заявили, что вложили более 1,5 млрд тенге в строительство нового павильона, но до сих пор ничего не получили. Деньги людям так и не вернули, а полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".