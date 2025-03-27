Когда будет принято решение о ставке НДС в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах сената рассказал, на каком этапе находится рассмотрение ставки НДС, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Амрин напомнил, что соответствующий законопроект находится сейчас в мажилисе.

"В рамках рабочих групп мы это сейчас рассматриваем, делаем различные расчеты. Есть разные варианты - мы сейчас обсуждаем с мажилисменами. Там есть предложения депутатов, они отправлены на заключение правительства - итого их сейчас три. Там еще отдельный блок поправок, которые инициированы в рамках НДС. Я думаю, что где-то, наверное, к концу следующей недели у нас уже будет общая картина, и мы ее, наверное, окончательно озвучим уже", - ответил он.

По словам Амрина, будет озвучена позиция по ставке НДС, по порогу, по специальным налоговым режимам.

"На все эти вопросы, я думаю, к концу следующей недели мы будем отвечать. Нет, ставка 16% - она есть. Тут вопрос о дифференциации - то есть о 10% и для каких отраслей она будет. Есть предложение и ниже сделать по некоторым отраслям. Базовая ставка 16%", - подчеркнул вице-министр.

Напомним, в январе премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС. Тогда предлагался следующий механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС.

Позже глава МНЭ в подкасте Taldau Talks на тему налоговой реформы в Казахстане признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане.

Уже в начале марта о планах правительства повысить ставку НДС в Казахстане высказался глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

"Если смотреть как на базовую картину, то есть мы повышаем НДС, но взамен мы перестаем брать трансферты из Национального фонда, это, на мой взгляд, хорошая конструкция. Она хорошая с точки зрения нас, экономистов, финансистов", - заявил тогда глава Нацбанка.