Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Планируют ли дальше повышать базовую ставку в Казахстане

Опубликовано:

Стопки монет стоят на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно прогнозам Национального банка РК, траектория базовой ставки на ближайший год варьируется от 12% до 14,75%. Это заметно меньше текущего показателя в 15,25%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Последний раз Нацбанк резко повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25%. Всему виной ускорение инфляции и ослабление национальной валюты. Это в свою очередь может повлиять и на рядовых казахстанцев, ведь стоимость кредитов и выгодность депозитов напрямую зависят от базовой ставки.

Между тем Нацбанк опубликовал свои прогнозы по траектории базовой ставки на ближайшие годы. В них отразилось мнение членов Комитета по денежно-кредитной политике, которые, собственно, и управляют базовой ставкой в стране.

Как оказалось, еще одного сильного повышения ставки пока не ожидается. Так, на 2024 год показатель останется неизменным – 15,25%.

На 2025 год медианное значение составит 13,75% (ранее ожидалось лишь 11,9%). При этом диапазон ставки варьируется от 12% до 14,75%. Такой разброс говорит о том, что сами члены комитета имеют разные взгляды по поводу базовой ставки.

В 2026 году похожая картина. Медиана составила 12% (против 10% ранее), а диапазон "скачет" от 10% до 13,75%.

Прогноз Нацбанка по поводу траектории базовой ставки
Прогноз по траектории базовой ставки. Инфографика: Национальный банк РК

Впрочем, важно учитывать, что прогноз по траектории базовой ставки – это не обязательство Национального банка по ее строгому удержанию в указанном диапазоне, а оценка изменения ставки, которая необходима для достижения цели по инфляции в 5%.

Это значит, что, если возникнет необходимость, Нацбанк может резко повысить или понизить ставку, как это произошло в конце ноября.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2198235-planiruyut-li-dalshe-povyshat-bazovuyu-stavku-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie