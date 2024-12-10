Планируют ли дальше повышать базовую ставку в Казахстане

Согласно прогнозам Национального банка РК, траектория базовой ставки на ближайший год варьируется от 12% до 14,75%. Это заметно меньше текущего показателя в 15,25%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Последний раз Нацбанк резко повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25%. Всему виной ускорение инфляции и ослабление национальной валюты. Это в свою очередь может повлиять и на рядовых казахстанцев, ведь стоимость кредитов и выгодность депозитов напрямую зависят от базовой ставки.

Между тем Нацбанк опубликовал свои прогнозы по траектории базовой ставки на ближайшие годы. В них отразилось мнение членов Комитета по денежно-кредитной политике, которые, собственно, и управляют базовой ставкой в стране.

Как оказалось, еще одного сильного повышения ставки пока не ожидается. Так, на 2024 год показатель останется неизменным – 15,25%.

На 2025 год медианное значение составит 13,75% (ранее ожидалось лишь 11,9%). При этом диапазон ставки варьируется от 12% до 14,75%. Такой разброс говорит о том, что сами члены комитета имеют разные взгляды по поводу базовой ставки.

В 2026 году похожая картина. Медиана составила 12% (против 10% ранее), а диапазон "скачет" от 10% до 13,75%.

Прогноз по траектории базовой ставки. Инфографика: Национальный банк РК

Впрочем, важно учитывать, что прогноз по траектории базовой ставки – это не обязательство Национального банка по ее строгому удержанию в указанном диапазоне, а оценка изменения ставки, которая необходима для достижения цели по инфляции в 5%.

Это значит, что, если возникнет необходимость, Нацбанк может резко повысить или понизить ставку, как это произошло в конце ноября.