Доллар подешевел после затишья на бирже в Казахстане

Пять дней средний курс доллара США по итогам торгов на KASE составлял около 499 тенге, но сегодня снизился еще на несколько тенге. Почем его продают обменники Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), которые закончились сегодня в 15:30, составил 496,70 тенге, уменьшившись за сутки на 3,01 тенге.

При этом напомним, что в конце прошлой рабочей недели он снизился до 499,22 тенге и оставался в этом районе до сегодняшнего дня. Такое затишье произошло после продолжительной серии колебаний, когда доллар поочередно дешевел и дорожал, опускаясь и превышая отметку в 500 тенге.

Обменные пункты Казахстана между тем сами устанавливают цены покупки и продажи валют, ориентируясь в том числе на рыночные тенденции. По данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, обменники, работающие в мегаполисах страны, предлагают следующие курсы доллара:

Астана: покупка – от 495 до 497 тенге, продажа – от 501 до 503 тенге;

покупка – от 495 до 497 тенге, продажа – от 501 до 503 тенге; Алматы: покупка – от 490 до 498,2 тенге, продажа – от 497,5 до 500,5 тенге;

покупка – от 490 до 498,2 тенге, продажа – от 497,5 до 500,5 тенге; Шымкент: покупка – от 495 до 496 тенге, продажа – от 498 до 499 тенге.

При этом отметим, что цены инвесторов, которые они предлагают для покупки и продажи долларов на валютном рынке, также могут зависеть от прогнозов экспертов по курсу иностранных валют. Но они могут и не сбыться, как это было в 2024 году – по его итогам ожидалось, что доллар будет стоить не более 480 тенге.

Также напомним, что казахстанским обменникам теперь нельзя устанавливать разницу между курсами покупки и продажи доллара США более 7 тенге. Данная мера направлена на защиту граждан и предотвращение спекулятивных операций в условиях волатильности на мировых финансовых рынках.