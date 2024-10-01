Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нацбанк Казахстана выпускает коллекционные монеты с изображением спящего котика

Опубликовано:

Коллекционная монета Нацбанка "Мир вашему дому"
Коллекционная монета Нацбанка "Мир вашему дому". Фото: сайт Нацбанка

В Казахстане выпускают в обращение коллекционные монеты "Мир вашему дому", которые будут доступны для реализации с 3 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Национального банка РК.

На сайте сообщается, что Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты "Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" ("Мир вашему дому") из серии "От сердца к сердцу". Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 3 октября текущего года.

"Монета выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. "Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" - это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома", - сказано в сообщении банка.

Отметим, что на одной из сторон монеты указан номинал в 1000 тенге, а с другой стороны изображен спящий кот. Сообщается, что монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм. Тираж монет номиналом в 1000 тенге составляет 2 тыс. штук.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе", - добавили в Нацбанке.

Весной текущего года Нацбанк выпустил монету с изображением символа мира - голубя. Образ создан двумя казахстанскими художниками - Карипбеком Куюковым, номинантом на Нобелевскую премию мира, и Дауреном Кастеевым, внуком легендарного Абылхана Кастеева.

Позже были выпущены коллекционные монеты, посвященные чемпионату Европы по футболу. Номинал монеты - 100 тенге, при этом тираж составил 2500 штук. Футбольный мяч на монете символизирует земной шар, также на нем виднеется изображение контура карты Германии с обозначением городов, где состоятся матчи чемпионата.

В конце августа Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева.

В сентябре мы писали, что Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты номиналом в 5000 тенге из серии "Выдающиеся события и люди" в честь хана Джучи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2168332-nacbank-kazahstana-vypuskaet-kollekcionnye-monety-s-izobrazheniem-spyashchego-kotika/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie