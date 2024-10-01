Нацбанк Казахстана выпускает коллекционные монеты с изображением спящего котика

В Казахстане выпускают в обращение коллекционные монеты "Мир вашему дому", которые будут доступны для реализации с 3 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Национального банка РК.

На сайте сообщается, что Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты "Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" ("Мир вашему дому") из серии "От сердца к сердцу". Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 3 октября текущего года.

"Монета выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. "Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" - это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома", - сказано в сообщении банка.

Отметим, что на одной из сторон монеты указан номинал в 1000 тенге, а с другой стороны изображен спящий кот. Сообщается, что монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм. Тираж монет номиналом в 1000 тенге составляет 2 тыс. штук.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе", - добавили в Нацбанке.

Весной текущего года Нацбанк выпустил монету с изображением символа мира - голубя. Образ создан двумя казахстанскими художниками - Карипбеком Куюковым, номинантом на Нобелевскую премию мира, и Дауреном Кастеевым, внуком легендарного Абылхана Кастеева.

Позже были выпущены коллекционные монеты, посвященные чемпионату Европы по футболу. Номинал монеты - 100 тенге, при этом тираж составил 2500 штук. Футбольный мяч на монете символизирует земной шар, также на нем виднеется изображение контура карты Германии с обозначением городов, где состоятся матчи чемпионата.

В конце августа Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева.

В сентябре мы писали, что Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты номиналом в 5000 тенге из серии "Выдающиеся события и люди" в честь хана Джучи.