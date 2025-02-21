Пенсии, зарплаты и АСП увеличат в Казахстане, заявил Жумангарин

Вице-премьер Серик Жумангарин в подкасте Taldau Talks на тему реформы налогово-бюджетной политики в Казахстане заявил о компенсации пенсий, зарплат и АСП, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава сената Маулен Ашимбаев спросил у заместителя премьер-министра, что правительство будет делать для компенсации издержек повышения НДС до 16% и как поддержит граждан.

"По закону мы должны на уровень инфляции скомпенсировать пенсии, зарплаты бюджетникам, учителям, врачам и так далее. Мы это делаем. При ставке 20% это было 800 миллиардов тенге. При ставке 16% будет где-то 500-550 миллиардов.

АСП - мы ее увеличим. Сейчас она составляет 40-45 миллиардов на 200 тысяч человек. Что у нас остается? Остается жилищная помощь. Которую мы будем, безусловно, и так увеличивать, компенсировать в связи с повышением тарифов", - ответил Серик Жумангарин.

Напомним, вчера, 20 февраля, в проект Налогового кодекса внесли поправки по:

Снижению порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге).

Повышению ставки НДС - с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%.

Ограничению применения специального налогового режима упрощенной декларации - он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

Также напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также ранее Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС.