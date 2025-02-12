"НДС нельзя повышать": эксперт о предложенных дифференцированных ставках налога в Казахстане

Налог на добавленную стоимость хотят повысить до 16% для некоторых видов деятельности. Но даже такое решение может нести риски для экономики, бизнеса и населения. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
- Правительство Казахстана предлагает ввести дифференцированные ставки НДС в размере 16%, 10% и 0%, а также освободить от уплаты налога производителей сельхозпродукции.
- Эксперт Максим Барышев считает, что даже эти ставки могут быть слишком высокими, так как повышение НДС может привести к росту цен, снижению инвестиционной привлекательности страны и падению покупательской способности населения.
- По мнению Барышева, можно изменить налоговый рельеф, но нельзя повышать НДС.
Вопрос изменения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока находится на стадии активного обсуждения. Ранее предлагались различные значения вплоть до 20%.
Однако 10 февраля правительство озвучило варианты возможных ставок НДС – они будут дифференцированными и составят 16%, 10% и 0%. А полностью освободить от уплаты НДС предлагается производителей сельскохозяйственной продукции.
Согласно мнению Максима Барышева, основателя Группы компаний "Учет", опубликованному в Facebook, даже эти ставки могут оказаться слишком высокими.
Нужно ли повышать НДС
Как отмечает эксперт, НДС – это косвенный налог на потребление. Соответственно, повышая его ставку, правительство практически "залезет в карман" каждого гражданина страны.
То есть это может привести к росту цен на товары и услуги, так как бизнесу придется компенсировать увеличение налоговой нагрузки. В то же время риск роста инфляции упоминали и в самом правительстве.
Также Максим Барышев отмечает, что Казахстан использует ставку в 12%, так же как Узбекистан и Кыргызстан. Соответственно, рост НДС может привести к тому, что инвесторы выберут другие страны региона для своих инвестиций и проектов.
Третьим риском из-за роста налога эксперт называет снижение покупательской способности населения.
"Это противоречит миссии правительства – "Обеспечение качественного экономического роста и повышение благосостояния граждан", так как при повышении НДС снизится экономический рост и ухудшится благосостояние граждан одновременно.
Как и ожидали, после критики президента правительство снизило ожидание по предложенной ставке НДС с 20% до 16%.
Интересно, что они предложат взамен? Объединение налогов с зарплаты и снижение уровня с 42% до 20%? Или снижение КПН (корпоративного подоходного налога – прим. ред.) до 15%?
Налоговый рельеф можно изменить, но ставку НДС нельзя повышать", – считает основатель Группы компаний "Учет".
Ранее эксперт сообщал, что есть альтернативные решения вместо повышения НДС в Казахстане.
Также сообщалось о том, почему повышение ставки НДС и снижение порога для постановки на учет по налогу до 15 млн тенге может привести к уходу бизнеса "в тень".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219831-nds-nelzya-povyshat-ekspert-o-predlozhennyh-differencirovannyh-stavkah-naloga-v-kazahstane/