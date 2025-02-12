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"НДС нельзя повышать": эксперт о предложенных дифференцированных ставках налога в Казахстане

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Мужчина с очками в руках опирается на стену, на которой изображен падающий график
Предприниматель. Иллюстративное фото: Freepik/gpointstudio

Налог на добавленную стоимость хотят повысить до 16% для некоторых видов деятельности. Но даже такое решение может нести риски для экономики, бизнеса и населения. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Правительство Казахстана предлагает ввести дифференцированные ставки НДС в размере 16%, 10% и 0%, а также освободить от уплаты налога производителей сельхозпродукции.
  • Эксперт Максим Барышев считает, что даже эти ставки могут быть слишком высокими, так как повышение НДС может привести к росту цен, снижению инвестиционной привлекательности страны и падению покупательской способности населения.
  • По мнению Барышева, можно изменить налоговый рельеф, но нельзя повышать НДС.

Вопрос изменения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока находится на стадии активного обсуждения. Ранее предлагались различные значения вплоть до 20%.

Однако 10 февраля правительство озвучило варианты возможных ставок НДС – они будут дифференцированными и составят 16%, 10% и 0%. А полностью освободить от уплаты НДС предлагается производителей сельскохозяйственной продукции.

Согласно мнению Максима Барышева, основателя Группы компаний "Учет", опубликованному в Facebook, даже эти ставки могут оказаться слишком высокими.

Нужно ли повышать НДС

Как отмечает эксперт, НДС – это косвенный налог на потребление. Соответственно, повышая его ставку, правительство практически "залезет в карман" каждого гражданина страны.

То есть это может привести к росту цен на товары и услуги, так как бизнесу придется компенсировать увеличение налоговой нагрузки. В то же время риск роста инфляции упоминали и в самом правительстве.

Деньги в тарелке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также Максим Барышев отмечает, что Казахстан использует ставку в 12%, так же как Узбекистан и Кыргызстан. Соответственно, рост НДС может привести к тому, что инвесторы выберут другие страны региона для своих инвестиций и проектов.

Третьим риском из-за роста налога эксперт называет снижение покупательской способности населения.

"Это противоречит миссии правительства – "Обеспечение качественного экономического роста и повышение благосостояния граждан", так как при повышении НДС снизится экономический рост и ухудшится благосостояние граждан одновременно.

Как и ожидали, после критики президента правительство снизило ожидание по предложенной ставке НДС с 20% до 16%.

Интересно, что они предложат взамен? Объединение налогов с зарплаты и снижение уровня с 42% до 20%? Или снижение КПН (корпоративного подоходного налога – прим. ред.) до 15%?

Налоговый рельеф можно изменить, но ставку НДС нельзя повышать", – считает основатель Группы компаний "Учет".

Ранее эксперт сообщал, что есть альтернативные решения вместо повышения НДС в Казахстане.

Также сообщалось о том, почему повышение ставки НДС и снижение порога для постановки на учет по налогу до 15 млн тенге может привести к уходу бизнеса "в тень".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219831-nds-nelzya-povyshat-ekspert-o-predlozhennyh-differencirovannyh-stavkah-naloga-v-kazahstane/