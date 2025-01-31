"НДС отсутствует вовсе": какой налог используют в других странах, рассказал казахстанский эксперт

Вопрос повышения НДС активно обсуждается в Казахстане. При этом отмечается, что ставка в 20% установлена во многих странах. Однако в некоторых этот налог вовсе отсутствует. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане обсуждается возможное повышение ставки НДС до 20%, что вызывает дискуссии среди экспертов.

По словам Максима Барышева, основателя Группы компаний "Учет", во многих развитых странах ставка НДС ниже 12% или отсутствует вовсе, а повышение налога может привести к стагнации экономики и уходу бизнеса в тень.

Эксперт напоминает, что снижение ставки НДС в начале 2000-х годов совпало с периодом максимального экономического роста в Казахстане, и предлагает не повышать, а при благоприятных условиях даже снижать ставку НДС.

На прошедшем 28 января расширенном заседании правительства с участием президента обсуждались ключевые вопросы налоговой политики, в том числе возможное повышение налога на добавленную стоимость (НДС).

Так, указывались варианты установления ставки налога в размере до 20%. Однако точный размер повышения пока неизвестен.

В то же время при обсуждении повышения ставки НДС было отмечено, что значение в 20% является широко распространенной в мире.

Чтобы узнать, как этот вопрос регулируется в различных странах, мы решили обратиться за экспертным мнением к Максиму Барышеву, основателю Группы компаний "Учет".

Что говорит мировой опыт

Как отмечает эксперт, в настоящее время ставка НДС в Казахстане составляет 12%, что является одной из самых низких на постсоветском пространстве и позволяет государству оставаться относительно конкурентоспособными среди ближайших соседей.

Например, в Узбекистане и Кыргызстане ставка также составляет 12%, а в России – 20%. При этом повышение НДС в РФ до такого высокого уровня произошло на фоне беспрецедентного санкционного давления и необходимости компенсировать потери военного бюджета.

"Если рассматривать международный опыт, то в ряде экономически развитых стран НДС ниже 12% или вовсе отсутствует.

Например, в ОАЭ НДС составляет 5%, в Сингапуре – 9%, в Швейцарии – 8,1%, в Южной Корее – 10%. А в таких странах, как США, Канада и Япония, НДС отсутствует вовсе – вместо него действует налог с продаж, который варьируется от 2% до 11% в зависимости от региона.

Поэтому заявления о том, что в Казахстане необходимо срочно повышать ставку НДС, мягко говоря, некорректны. Наоборот, в условиях высокой налоговой нагрузки на бизнес важно искать пути для ее оптимизации, а не увеличения", – сообщает Максим Барышев.

Калькулятор. Иллюстративное фото: huffychic/Getty Images

Каким был НДС в Казахстане ранее

Также эксперт напоминает, что в начале 21 века Казахстан последовательно снижал ставку НДС с 20% в 1999 году до 12% в 2009 году.

Именно в этот период страна показывала максимальные темпы экономического роста – свыше 10% в год, а в 2010-2011 годах при ставке 12% экономика Казахстана выросла на 7%. Это подтверждает, что развитие экономики стимулируется не повышением налогов, а ростом производительности труда.

"Важно учитывать, что в последние годы на бизнес уже легла дополнительная налоговая нагрузка. Была введена ставка налога на дивиденды, платежи с зарплаты в Фонд медицинского страхования, обязательные пенсионные взносы работодателей.

Однако, вопреки ожиданиям, это не привело к росту бюджетных поступлений. Напротив, косвенные данные указывают на увеличение теневой экономики, поскольку предприниматели ищут способы минимизировать затраты.

Таким образом, повышение НДС до 20% – это не шаг к развитию экономики, а риск ее дальнейшей стагнации, разгона инфляции и ухода бизнеса в тень. В рамках рабочих групп мы настаиваем на том, что ставку НДС не только нельзя повышать, но при благоприятной экономической ситуации ее следует снижать", – отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят отменить льготу по уплате НДС при продаже жилья. Однако, как считают эксперты, такие меры заставят строительные компании повышать цены для покупателей.

Также эксперт в сфере налогообложения рассказал, как рост НДС может повлиять на бизнес в Казахстане.