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Высокая инфляция и слабый тенге: чего ожидают казахстанские эксперты

Опубликовано:

Курс тенге падает
Монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Эксперты ухудшили свои прогнозы в отношении экономики Казахстана. Они считают, что доллар продолжит расти, а инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Эксперты ухудшили прогнозы по экономике Казахстана: ожидается более высокий курс доллара (до 550 тенге к 2027 году) и медленное снижение инфляции (до 5,6% к 2027 году).
  • Несмотря на пессимистичные ожидания, аналитики прогнозируют устойчивый рост ВВП Казахстана на уровне 4,5-4,7% в ближайшие годы.
  • По данным Национального банка РК, эксперты предполагают сохранение жестких денежно-кредитных условий с возможным снижением базовой ставки до 10,5% к 2027 году.

2024 год был полон испытаний для казахстанской экономики. Показатель инфляции снижался не так быстро, как изначально рассчитывали аналитики, а под конец года он и вовсе немного увеличился и установился на уровне 8,6%.

Не обошли трудности и национальную валюту – стоимость доллара осенью превысила 500 тенге, и такая ситуация сохраняется до сих пор.

Согласно сообщению Национального банка РК, все это повлияло на прогнозы экспертов, которые стали более "пессимистичными".

Так, например, если ранее ожидалось, что медианный курс доллара в 2025 году составит 486,9 тенге, то теперь ожидания выросли сразу до 514,5 тенге. Прогноз на 2026 год также изменился – с 498,3 до 530 тенге, а на 2027 год – установился на отметке 550 тенге.

Что касается инфляции, то до ее повышения в декабре эксперты прогнозировали медианное значение на 2025 год в районе 6,9%, теперь же этот показатель равен 7,5%. В 2026 году прогноз уже составляет не 6%, а 6,5%. На 2027 год ожидается инфляция в размере 5,6%, что довольно близко к целевому значению, которое установил Нацбанк.

На этом фоне эксперты предполагают, что в стране сохранятся жесткие денежно-кредитные условия. Если ранее ждали, что Нацбанк начнет снижать базовую ставку, то теперь есть вероятность, что ее медианный показатель на 2025 год составит 14,7%, а не 12,5%. На 2026 год ожидается снижение показателя до 11,8%, а на 2027 год – до 10,5%.

Прогнозы экспертов по поводу курса тенге, инфляции и базовой ставки в Казахстане
Прогнозы экспертов. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что в целом, несмотря на ухудшения прогнозов, эксперты сходятся во мнении, что экономика Казахстана продолжит расти устойчивыми темпами. Прогнозы по росту внутреннего валового продукта (ВВП) на 2025 и 2026 годы сохранились на уровне 4,7% и 4,5% соответственно, а на 2027 год установились на 4,5%.

Впрочем, важно понимать, что прогнозы не обязательно должны сбыться, ведь это субъективное мнение финансовых экспертов. К тому же, как отмечают в Нацбанке, результаты опросов отражают неопределенность аналитиков касательно перспектив экономики страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2210130-vysokaya-inflyaciya-i-slabyy-tenge-chego-ozhidayut-kazahstanskie-eksperty/

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