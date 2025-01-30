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Курс доллара вырос более чем на 2 тенге в Казахстане

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Монеты и банкноты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгового дня, согласно данным KASE, вырос более чем на 2 тенге. Сколько за него просят обменные пункты Алматы и Астаны, узнали журналисты NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара на бирже сегодня составил 519,28 тенге, снизившись за сутки более чем на 2 тенге.

Напомним, что средневзвешенный курс доллара, сложившийся по итогам торговой сессии, на следующий день устанавливается Национальным банком РК в качестве официального. Обменные пункты между тем самостоятельно устанавливают свои курсы, ориентируясь на рынок.

Так, согласно данным со страницы наличных курсов валют на NUR.KZ, на данный момент некоторые банки и обменники Казахстана покупают и продают доллар по следующим курсам:

  • в Астане: покупка – 515 тенге, продажа – 521-522 тенге;
  • в Алматы: покупка – 515,00-520,50 тенге, продажа – 522,00-523,50 тенге.

На сайте Kurs.kz на данный момент курсы покупки и продажи доллара между тем следующие:

  • в Астане: покупка – 517-520 тенге, продажа – 524-526 тенге;
  • в Алматы: покупка – 511,9-521 тенге, продажа – 519-524 тенге.

При этом еще месяц назад, то есть перед Новым годом, курс доллара составлял 523,54 тенге.

Также напомним, что неделю назад стоимость американской валюты резко упала на 6 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2216574-kurs-dollara-vyros-bolee-chem-na-2-tenge-v-kazahstane/