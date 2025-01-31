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Курс доллара немного снизился перед выходными в Казахстане

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Доллар лежит под горстью монет
Купюра доллара и монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средневзвешенный курс доллара по итогам последнего перед выходными торгового дня на фондовой биржи KASE упал на одну тенге. О курсах покупки и продажи в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

По итогам последнего перед выходными торгового дня средневзвешенный курс доллара по отношению к казахстанской валюте составил 518,14 тенге. За день он упал на 1,05 тенге. Напомним, что вчера был рост – более чем на 2 тенге.

В обменных пунктах Казахстана, согласно данным с портала Kurs.kz, сегодня в 15:30 были установлены следующие курсы доллара США:

  • в Астане: покупка – от 515 до 517 тенге, продажа – от 521 до 524 тенге;
  • в Алматы: покупка – от 512,9 до 519,6 тенге, продажа – от 518 до 523 тенге.

Между тем отметим, что средневзвешенный курс доллара США, сложившийся по итогам торгового дня, на следующий день устанавливается Национальным банком РК в качестве официального. Тот в свою очередь имеет индикативный, то есть рекомендательный характер, и используется в основном для учетных целей.

А курсы для покупки и продажи валют населению обменники устанавливают самостоятельно, ориентируясь в том числе на рынок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2216859-kurs-dollara-upal-pered-vyhodnymi-v-kazahstane/