Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Национальный банк Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

На сайте Национального банка опубликовано решение по базовой ставке.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - сказано в сообщении.

В информации указано, что годовая инфляция в Казахстане в октябре повысилась до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также растет устойчивая часть инфляции.

"Ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет продолжающегося фискального стимулирования ввиду неисполнения доходной части бюджета. Инфляционные ожидания населения в октябре снизились, но продолжают оставаться волатильными", - объяснили в Нацбанке.

В сообщении также указано, что общее замедление глобальной инфляции, ослабление напряженности на рынке труда и более медленная деловая активность приводят к постепенному смягчению внешних монетарных условий в развитых экономиках.

"Вместе с тем, внешнее инфляционное давление усиливается в результате роста мировых цен на продовольствие, который наблюдается последние месяцы, и более высокой инфляции и значительных курсовых колебаний в России. Отмечается значительно возросшая волатильность на финансовых рынках, что может отразиться на росте неопределенности и инфляционных ожиданий", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 октября Нацбанк в третий раз сохранил базовую ставку на уровне 14,25 % годовых. До этого, 12 июля, Национальный банк Казахстана сообщил о снижении базовой ставки до 14,25% годовых. В августе было принято решение оставить базовую ставку без изменений, то есть на уровне 14,25%.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения. Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.