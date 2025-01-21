"Попытки спекуляции будут жестко пресекаться": аким Карагандинской области о ценах на картофель

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев обсудил с производителями картофеля текущую ситуацию на рынке. Созданы запасы, заключены контракты с торговыми сетями для обеспечения доступных цен, передает NUR.KZ со ссылкой на главу региона.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, была проведена встреча с региональными производителями картофеля.

"Обсудили текущую ситуацию на рынке. В области сформирован достаточный запас картофеля, который учитывает объемы коммерческой реализации, внутреннего потребления, а также запасы в стабилизационных фондах и на торговых объектах", - отметил Ермаганбет Булекпаев.

Для контроля ситуации поручено создать мониторинговые группы. Особое внимание будет уделено работе с крупными торговыми сетями, с которыми заключены контракты на поставку картофеля по фиксированной цене.

"Мы должны создать такие условия, чтобы данный продукт был доступен именно жителям нашей области, а не перекупщикам. Любые попытки спекуляции будут жестко пресекаться", - отметил аким Карагандинской области.

Также Ермаганбет Булекпаев поблагодарил производителей за их ответственную работу и значительный вклад в продовольственную безопасность региона.

Напомним, в Казахстане резко и неожиданно подорожал картофель. Власти уже ввели запрет на экспорт, чтобы стабилизировать цены. В Министерстве сельского хозяйства успокаивают: запасов картофеля для покрытия внутренних потребностей достаточно. По данным чиновников, на складах лежат свыше 850 тыс. тонн. А причину роста цен на продукт объясняют большим спросом извне.

Также стало известно, что на прилавках Павлодара картофель только от местных производителей. Информацию о том, что торгуют грузинским овощем, опровергли чиновники из управления сельского хозяйства.