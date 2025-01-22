Карагандинских предпринимателей наказали из-за цен на картофель

В Карагандинской области принимают меры по стабилизации цен на картофель. Власти усилили контроль за наценками на социально значимые продукты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Карагандинской области предпринимаются меры для стабилизации цен на картофель и предотвращения роста стоимости социально значимых продуктов.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев поручил заключить меморандумы с сельхозформированиями для гарантированных поставок картофеля в торговые точки по фиксированным ценам, а также продолжать мониторинг цен на социально значимые товары, чтобы избежать завышенных наценок.

На складах сельхозпредприятий области хранится 53 тыс. тонн картофеля, а общий запас, включая стабилизационный фонд и торговые сети, составляет 61,6 тыс. тонн. Этого достаточно для покрытия потребностей населения в межсезонье.

В настоящее время по форвардным контрактам уже поставлено 3,2 тыс. тонн картофеля, а также необходимое количество других овощей, что полностью покрывает потребности региона в межсезонье. Продолжаются поставки и по оборотной схеме.

Департамент торговли и защиты прав потребителей области и акимат Караганды, чтобы не допустить превышения торговой надбавки в 15 % на социально значимые продовольственные товары, в том числе на картофель, провели встречу с представителями торговых сетей.

На сегодняшний день двух предпринимателей привлекли к административной ответственности за превышение торговой надбавки на картофель. В отношении еще одной торговой точки назначили проверку.

Департаменту экономических расследований дано поручение изучить факты несоблюдения торговых наценок. По всем нарушениям будут приняты меры.

"В области достаточно запасов товаров первой необходимости для обеспечения потребностей жителей, а работа по стабилизации цен будет продолжена", - подчеркнули в акимате.

Ранее аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев обсудил с производителями картофеля текущую ситуацию на рынке. Созданы запасы, заключены контракты с торговыми сетями для обеспечения доступных цен.

Напомним, в Казахстане резко и неожиданно подорожал картофель. Власти уже ввели запрет на экспорт, чтобы стабилизировать цены. В Министерстве сельского хозяйства успокаивают: запасов картофеля для покрытия внутренних потребностей достаточно. По данным чиновников, на складах лежат свыше 850 тыс. тонн. А причину роста цен на продукт объясняют большим спросом извне.