Почему в Казахстане резко подорожал картофель и как будут сдерживать цены на него (видео)

В Казахстане резко и неожиданно подорожал картофель. Власти уже ввели запрет на экспорт, чтобы стабилизировать цены, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в регионах цена на картофель взлетела уже более чем в два раза. К примеру, для жителей Актобе картофельное пюре теперь не простое блюдо, а чуть ли не деликатес. Продукт, который в начале января стоил не дороже 200 тенге, резко взлетел в цене. За кило корнеплода в магазинах просят уже не меньше 400 тенге. В супермаркетах – чуть дешевле.

Как оказалось, в этом году картофель в области не уродился. При потребности в 96 тысяч тонн собрали почти в два раза меньше – 49 тысяч. А тут еще Россия приостановила поставки.

Сейчас на прилавках Актобе корнеплод из Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областей. Есть и местный. Сейчас в стабфонде региона, по официальным данным, осталось около 1,5 тысяч тонн социального продукта. Его продают по 116-119 тенге за кило. В день в торговые точки отгружают около 100 тонн. Но спрос превышает поставки, а протянуть запасы надо как минимум до весны.

"На данный момент рассматриваем вопрос об увеличении. Однако стоит отметить, что размер стабфонда не резиновый, это раз. И даже если, когда придет время, мы прекратим поставку, а коммерческая цена останется в районе 300 тенге, то средняя арифметическая цена – она будет такой же", - заявил заместитель председателя правления АО "СПК "Актобе" Бауыржан Аманбеков.

В Жамбылской области картофель тоже взлетел в цене. Килограмм стоит примерно 350-375 тенге. Есть и дешевый – в соцмагазинах. По 130 тенге за кило. Но вид его тоже пугает покупателей.

"Сейчас все подорожало. Я приехала за картофелем, думала, тут подешевле будет. За 130 тенге продают. Но, посмотрите, гнилье одно. Это взять и выкинуть половину. Зачем такая вообще нужна?!" - пожаловалась жительниц Тараза Жаксыгуль Исмаилова.

В шоке от цен на картофель и в Павлодаре. Сейчас цена за кило корнеплода здесь 350 тенге. Причем привозного продукта нет совсем, уверяют чиновники. В акимате даже заявляют, что регион способен обеспечить «вторым хлебом» всю страну. Но вот почему он тогда такой дорогой, теряются в догадках.

"Есть спрос на картофель, соответственно, и предложение, я так думаю. Такой, что цена на картофель – она пошла вверх. Это, возможно, получается, у нас экспорт в Узбекистан производился, в Россию производился. Покупатель извне, получается, спровоцировал, наверное, такую вот цену. Повышение цены на павлодарский картофель", - считает руководитель отдела управления сельского хозяйства Павлодарской области Асемгуль Бектурова.

В Петропавловске картофель на рынках за выходные подскочил примерно на 10%. Сегодня за килограмм просят 300 тенге. На прилавках в основном привозной из южных регионов. Товар из стабфонда, по крайней мере пока, в три раза дешевле.

"Был закуплен картофель в количестве тысячи 200 тонн. Продукция поставляется в супермаркеты три раза в неделю, в точки стабилизационного фонда – ежедневно. Цена картофеля – 97 тенге", - заявил заместитель председателя правления АО "СПК "Солтүcтiк" Гамали Жумашов.

В Министерстве сельского хозяйства успокаивают: запасов картофеля для покрытия внутренних потребностей достаточно. По данным чиновников, на складах лежат свыше 850 тысяч тонн. Этого вполне хватит до раннего урожая. А причину роста цен на продукт объясняют большим спросом извне.

"В настоящий момент на внешних рынках мы наблюдаем повышенный спрос на казахстанский картофель. Данный факт повлиял на внутренние цены картофеля. В целом для решения данной ситуации МВК вынес решение о приостановлении экспорта, о введении полного запрета на экспорт в отношении третьих стран", - заявила директор департамента земледелия МСХ РК Назгуль Хатепова.

По итогам прошлого года Казахстан впервые за 10 лет экспортировал рекордный объем картофеля – 600 тысяч тонн. При этом сами казахстанцы тоже охотно употребляют корнеплод. По официальным данным, с августа по декабрь 2024-го мы съели 840 с лишним тысяч тонн картофеля.

Источник: КТК