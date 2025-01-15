Картофель подорожал в магазинах Павлодара

По словам павлодарцев, стоимость картофеля во многих торговых точках уже больше 200 тенге. А чиновники в очередной раз уточнили - цены на овощи из стабфонда фиксированные, передает "Ирбис TV".

Как сообщает издание, цена на картофель в павлодарских магазинах - от 200 тенге и выше. Впрочем, и 270 тенге за килограмм, как говорят павлодарцы, еще не предел.

Реализаторы уверяют, что вопрос не к ним. Резко выросла отпускная стоимость на самом плодоовощном оптовом рынке. Жители Павлодара в шоке.

"Я в ужасе, разве это мыслимо? Я прошлась: 250, 360 вот здесь, 360! Сидит и говорит: "Да, что вы возмущаетесь, будет сейчас 500". Куда государство смотрит? Это же еда, первичный продукт, который едят, а пенсионерам вообще недоступно! Что творите? Пройдитесь сами по магазинам, вы попробуйте прожить на эту пенсию и получить этот продукт", - пожаловалась горожанка.

"Почему цены задирают, из-за чего? Пенсию поднимают на 3 тысячи, у кого на 7, у кого на 10-12 тысяч. А цены растут каждую неделю", - возмутился павлодарец.

На фермерском рынке, правда, цена на картофель сегодня фиксированная: стоимость - 104 тенге. Поставки из стабилизационного фонда бесперебойные.

Между тем озвучить причины резкого подорожания овоща в целом чиновники оказались не готовы.

В прошлом году в Павлодарской области, лидеру по выращиванию картофеля, собрали, по официальным данным, более 750 тысяч тонн овоща. Это в несколько раз больше потребностей всего региона.

Ранее стало известно, что инфляция ускорилась под конец года в Казахстане. По итогам декабря темпы роста цен на товары и услуги ускорились до 8,6%. Сильнее всего подорожали платные услуги, а также непродовольственные товары.

В Казахстане топ-20 подорожавших товаров и услуг в декабре возглавили энергосберегающие лампы, ноутбуки и отдых в Турции. Также выросли цены на различную электронику, некоторые лекарства, вату, легковые автомобили отечественной сборки и картофель.