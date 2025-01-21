Может ли картофель подорожать до 500 тенге, спросили у зампреда комитета торговли

Заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, с чем связан рост цен на картофель.

"Связано с тем, что был по картофелю очень большой экспорт, мы очень большое количество экспортировали, на 1,5 раза больше, чем в прошлом году", - заявил в ответ Ернур Жаутикбаев.

При этом он заверил, что имеется достаточный объем картофеля в стране.

"Сейчас осталось порядка 62 тыс. тонн по Казахстану, которые реализуются в среднем по Казахстану где-то в районе 130 тенге, если быть поточнее - 129,1 тенге. В стабфонде сейчас эта картошка реализуется, она есть в регионах через социальные магазины партнера стабфонда.

Если включать логистику и торговую надбавку, то из-за этого она на сегодняшний день варьируется в районе 320 тенге в среднем по Казахстану. Я еще раз повторюсь: на сегодняшний день средняя цена пока остается 322 тенге. По 500 тенге, мы читали, она где-то есть - это какой-то определенный сорт картошки, который покупают в ресторанах и так далее", - добавил спикер.

Журналисты поинтересовались, может ли цена дойти до 500 тенге за килограмм.

"На сегодняшний день мы проводим всю соответствующую работу по урегулированию данной ситуации. Из-под контроля это не вышло, но цены мы видели. Согласно информации Министерства сельского хозяйства, очень большое количество урожая собрали, таким образом пошел большой экспорт. Мы сейчас проводим работу в части того, чтобы регулировать данную ситуацию", - заверил представитель Минторговли.

Несколько дней назад сообщалось, что картофель подорожал в магазинах Павлодара. По словам павлодарцев, стоимость картофеля во многих торговых точках уже больше 200 тенге. А чиновники в очередной раз уточнили - цены на овощи из стабфонда фиксированные.

Также стало известно, что в Казахстане принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Почему в Казахстане резко подорожал картофель и как будут сдерживать цены на него, можно прочитать здесь.