Новые автомобили отечественной сборки сильно подорожали в Казахстане

В октябре средняя стоимость новых легковых автомобилей отечественной сборки, купленных в Казахстане, выросла более чем на 35%. Как изменились цены на иномарки и подержанные авто, читайте на NUR.KZ.

В октябре аналитики зафиксировали ускорение инфляции – до 8,5%. Причина кроется в заметном удорожании непродовольственных товаров и росте цен в сфере платных услуг.

Особенная ситуация наблюдается на отечественном авторынке. В октябре цены на новые легковые автомобили казахстанской сборки, согласно данным из аналитической системы "Талдау", выросли на 35,5%. В месячной динамике рост составил 3,5%.

Отметим, что данный рост касается уже купленных автомобилей, а не в целом ассортимента авторынка.

Как отмечают в Бюро национальной статистики, при расчете индекса потребительских цен фиксируется стоимость товаров, оплаченных в местах их реализации, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.

Другими словами, рост в 35,3% может быть связан не только с подорожанием автомобилей в стране, но и с выбором самих граждан.

Ка крастет "средний" чек на отечественные автомобили. Данные: Информационная аналитическая система "Талдау"

Средний чек у импортных машин при этом за год снизился на 2,1%. А купленные подержанные иномарки за это же время подешевели на 5,1%.

Напомним, в конце лета текущего года также фиксировался серьезный рост среднего чека на приобретенные казахстанцами автомобили отечественной сборки.